José Luis Martínez-Almeida: "Cuando la portavoz del PSOE califica de 'exiliado' a Puigdemont insulta a todos los españoles"

"Hay decisiones del Gobierno de España que son perjudiciales". Así de rotundo se ha mostrado José Luis Martínez-Almeida durante este 'café' que ha compartido el alcalde de Madrid con Susanna Griso en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. El dirigente madrileño ha tratado temas como la presentación del Circuito de Fórmula 1 en la capital, la polémica decisión de Urtasun de "descolonizar" los museos españoles o las próximas elecciones en Galicia.

Sobre esas decisiones tomadas desde Moncloa, Almeida ha señalado que son perjudiciales para Madrid, pero también para otras regiones, haciendo referencia al caso del presidente de la Junta de Andalucía con el tema de la energía (aumento del suministro de potencia de energía eléctrica).

"Hay un modelo político en Madrid muy distinto al del Gobierno. No lo hacemos por oponernos, sino por defender lo mejor"

También se ha referido en este sentido a los centros de datos, "un elemento clave en el mundo en el que nos vamos a adentrar en el futuro" y que "requieren de una serie de inversiones que el Gobierno de España no está dispuesto a hacer y que, por lo tanto, está ahogando una fuente de financiación", ha apuntillado el alcalde.

"No comparto tampoco planteamientos en el ámbito del agua. Hay un modelo político en Madrid muy distinto al del Gobierno. No lo hacemos por oponernos, sino por defender lo que es mejor", ha señalado Almeida, no sin remarcar que "no es casual que Madrid sea la primera comunidad en PIB con un millón y medio menos de población que Cataluña".

"Esto no es una amnistía 'light'"

En este punto, ya hecha la mención a Cataluña, la entrevista se ha centrado en la amnistía. Una ley de amnistía que ha provocado, en palabras del dirigente madrileño, que en España vivamos "en una situación de anormalidad institucional y con el Estado de derecho socavado".

"Nos van a intentar convencer de que está recortada, cepillada (la amnistía). Por supuesto que se cede al independentismo"

"Ahora vamos al siguiente escenario: vendernos que esta no era la amnistía que querían Junts o ERC, sino que es una amnistía 'light'", ha expuesto un Almeida que no se 'deja engañar' por esta narrativa: "Es un trato de favor escandaloso. Nos van a intentar convencer de que está recortada, cepillada (la amnistía). Por supuesto que se cede al independentismo".

Y a ello ha añadido que "ayer la portavoz del PSOE califica de exiliado a Puigdemont insultando la inteligencia de los españoles. Él es un prófugo".

"La degradación institucional que estamos alcanzando nunca pensamos que podría suceder. Aquí el Gobierno pasa de pantalla en pantalla para normalizar lo que jamás sería normal en un Estado de derecho y a la velocidad a la que lo vivimos", ha sentenciado Almeida.