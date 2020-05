José Luis Martínez-Almeida pide disculpas por el acto de Ifema e Isabel Díaz Ayuso admite que se invitó a demasiada gente

Más información La Delegación del Gobierno ordena a la policía que investigue si se saltó el estado de alarma en el cierre del hospital de Ifema

José Luis Martínez-Almeida ha pedido disculpas este sábado por si durante el acto del cierre de Ifema se incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido.

En la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, el alcalde de Madrid ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza". "Eso hizo ayer que se desbordaran las emociones", ha justificado.

También ha explicado que se vivieron determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.

Sin embargo, defiende que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado" pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan" y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones".

"Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña pero que esto no empañe que Ifema se cerrara, que se diera el alta a los cuatro últimos pacientes", ha sostenido.

En relación a la investigación que ha abierto la Delegación del Gobierno en Madrid, el alcalde ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución.

Ayuso admite que debería de haber invitado a menos gente al IFEMA

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha admitido en una entrevista que deberían haber invitado a menos personas al cierre del hospital provisional en las instalaciones de Ifema donde se atendieron a más de 4.000 pacientes por coronavirus. Posteriormente, ha procedido a pedir disculpas señalando que hubo una "explosión de energía".

Tras estos hechos la delegación señaló que abrirían una investigación a lo que Ayuso ha respondido que la Delegación "tiene en estos meses tiene muchas cosas que hacer. Tuvimos hace poco autorizaciones de manifestaciones independentistas en Madrid que iban a provocar un desorden público, como pasó, y no dijo nada. Teníamos unas manifestaciones como las del 8M donde se llegaron a concentrar 120.000 personas en el corazón de Madrid, tanto es así que ahora mismo tiene que estar dando explicaciones en la Justicia".