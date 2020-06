Jose Luis Martínez-Almeida: "En Madrid no tenemos ninguna instrucción para tramitar el ingreso mínimo vital"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuenta en Espejo Público como ha llevado su primer año al cargo que considera que ha sido "complicado y difícil" donde tres de esos meses se ha vivido pendiente debido al coronavirus.

Reconoce que no ha sido fácil un año al formar un Gobierno con dos partidos donde ambos partidos han tenido que ceder ante las decisiones. Almeida considera que tenemos que tirar hacia delante y reactivar Madrid.

Señala que en ningún momento ha sido llamado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y considera que "ha cometido un error" al no llamarle. "Madrid ha sido el epicentro" del coronavirus y se lo recrimina a Sánchez por su falta de interés sobre la capital.

Sobre la reapertura de las fronteras a partir del 1 de julio considera que "es fundamental para reactivar la economía". Considera que "es ventajoso"para todos que tras tres meses abramos las fronteras.

Sobre pasar a la fase 3 de la desescalada de la Comunidad de Madrid reconoce que "pasaríamos directamente a la nueva normalidad. Si nosotros mantenemos las precauciones de las mascarillas, el distanciamiento e higiene, seguiremos adelante", señala Almeida.

Ingreso Mínimo Vital

Desde este lunes se puede solicitar el ingreso mínimo vital desde los ayuntamientos donde Almeida señala que "no nos han dado ninguna solución. No nos han dictado ninguna instrucción al respecto”. Señala que han hecho el cálculo de que "unas 45.000 personas solicitarán en Madrid" dicho ingreso.

Gestión en las residencias de ancianos

Almeida ha hablado sobre el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero y la gestión de las residencias de ancianos durante el coronavirus donde considera que "solo puedo decir una cosa y lo digo por defender a los trabajadores del Samur. Tenía que haber habido un prólogo, de agradecimiento a los trabajadores del Samur que trabajaron en las residencias de ancianos. Al menos hubiera tenido palabras de agradecimiento".

"Lo que si digo, es que si ese consejero, de verdad, hubiera advertido que se estaban cometiendo una ilegalidad no debería de haberlo puesto en correos electrónicos, y no debería haber sacado esos correos electrónicos en un momento político en el que él cree que a él le conviniera. Lo que no puedes es enviar correos sin más y después sacar esos correos para tratar de exculparte".

Sobre el 8M

Se ha archivado la querella contra el Gobierno sobre el 8 de marzo a lo que Almeida dice que “ni me alegro ni me entristezco, es decir, yo siempre lo que defendí es que estamos en un estado de derecho y que el poder judicial debe de trabajar sin interferencias. No hay que ponerse nervioso si el poder judicial actúa, y aquí algunos se pusieron muy nerviosos e incluso algunos quisieron interferir en el proceso judicial”.

"Los españoles tienen derecho a que se le responda a una pregunta, ¿por qué en cinco días se pasó de animar a ir a la manifestación del 8 de marzo a declarar el estado de alarma con las medidas más restrictivas de derechos y libertades que hemos sufrido los españoles?", zanja Almeida.