José Luis Ábalos niega la marcha atrás sobre el pacto con Bildu y dice que se trata de una “aclaración”

El ministro de Transporte, movilidad y Agenda Urbana, habla en Onda Cero sobre el acuerdo con EH Bildu sobre la reforma laboral señala que "este acuerdo fue un acuerdo entre los grupos parlamentarios" y que "la aclaración es por parte del grupo socialista".

Una aclaración que matiza es que"no hace falta para ello un nuevo documento, solo hace falta que se manifieste y coincida con esa aclaración por parte de los otros grupos parlamentarios".

Y señala que dicha "aclaración coincide plenamente con el acuerdo de investidura y también es un poco la referencia que hacía el Partido Socialista en su programa electoral" donde menciona "que nosotros siempre hemos llamado esos puntos los aspectos lesivos de la reforma laboral y ese es el acuerdo".

El ministro Ábalos ha hablado sobre el acuerdo con EH Bildu sobre la reforma laboral donde señala que los propios firmantes tienen que ratificar dicho documento.

Tras las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias diciendo que "es un acuerdo cristalino, lo firmado es lo acordado, una derogación íntegra de la reforma labora", el ministro Ábalos ha sido contundente y ha señalado que "ya le he dicho posición del PSOE que se remite a aclaración qué se hizo pública anoche".

Sobre los escraches en su casa

Ábalos señala que es lamentable no condenar los escraches a lo que señala "en mi caso, que fue un hostigamiento familiar, el PP no ha dicho nada. Que disfruten del jarabe democrático".

"En 44 años siempre he condenado eso y me duele porque el señor Casado hace dos semanas subió a la tribuna y dijo que el PSOE, ustedes, estaría haciendo escraches como si fuéramos asesinos y la única respuesta que he recibido es una respuesta del señor Hernando. A mi hija, le han dicho que ojalá se muera toda tu familia", señala Ábalos.