Jordi Turull anuncia el cese de Josep María Jové para evitar las multas impuestas por el TC

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciado este viernes que el Govern ha decretado el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, tras el "desprósito" de que el TC le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros por la organización del 1-O.

El objetivo es protegerle ante esta decisión del TC y el Govern confía en Jové, ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu extraordinario que ha hecho este viernes el Govern en el Palau de la Generalitat. Este jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) impuso multas diarias a Jové de 12.000 euros diarios si insiste en su desobediencia a este órgano, la misma que ha impuesto además para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre (igualmente, si persistieran).

El Govern ha tomado la decisión en una reunión de gobierno extraordinario celebrada esta mañana a las 9.45 horas, en la que ha aprobado un decreto con un único artículo y firmado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del ejecutivo, Oriol Junqueras, en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los "servicios prestados" y su "lealtad", ha explicado el conseller de la Presidencia, Jordi Turull.

Turull ha argumentado que el TC insta a Jové a "realizar una serie de acciones en menos de 24 horas" pese a que sigue "detenido y no las puede hacer", lo que a su juicio representa un "despropósito absoluto" y "sin precedentes", por lo que se ha decretado su cese "desde un reconocimiento y un agradecimiento profundo".

Según Turull, algunas de las funciones que tenía asignadas Jové "se las puede quedar" Junqueras como titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, aunque también se pueden "delegar" otras competencias "para garantizar que funcione la consellería".

Después de las detenciones de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum, practicadas el miércoles por la Guardia Civil, el portavoz del Govern ha expresado su "condena e indignación ante estas actitudes antidemocráticas del Estado español".

En cuanto a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, Turull no ha querido pronunciarse sobre si renunciarán o mantendrán el cargo. Por su parte, la jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, Montserrat Vidal, multada por el TC con 6.000 euros diarios, ha presentado un escrito de alegaciones en el que sostiene que "no puede hacer lo que se le pide", ha explicado Turull.

El cese de Jové no le libra de la multa

El cese de Josep Maria Jové no le librará automáticamente de la multa, pues el Tribunal Constitucional examinará antes si ha acatado sus resoluciones, como hará también con cada uno de los afectados. El Constitucional multó con 12.000 euros diarios a Jové y a los juristas encargados del seguimiento del 1 de octubre, los síndicos electorales centrales. Se trata de multas coercitivas impuestas para obligar al cumplimiento de las resoluciones del tribunal (en concreto, la suspensión cautelar de la ley de referéndum, de la Ley de transitoriedad y de los nombramientos de los síndicos).

La Generalitat ha destituido de su cargo al secretario general Jové para librarlo de esa multa, pero ello no bastará para conseguir evitar el pago. La situación no es tan simple y la multa no decaerá de modo automático al tiempo que se produzca el cese. El TC tiene que estudiar la actuación de cada uno de los multados antes de decidir si han cumplido y cuándo sus resoluciones, y en función de ello contabilizará, pasadas las semanas inmediatas al 1 de octubre, si debe cobrarles Hacienda y cuánto.

Para que cesen las multas el TC exige a los afectados la revocación de todas sus decisiones y acuerdos; la comunicación de tal revocación a los destinatarios de sus actuaciones y la renuncia a sus cargos de los síndicos. El Govern ha tomado la decisión en una reunión de gobierno extraordinario celebrada hoy a las 9.45 horas, en la que ha aprobado un decreto con un único artículo en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los "servicios prestados" y su "lealtad".