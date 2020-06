Jordi Turull: "Si alguien quiere insinuar que el atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo"

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que "la absoluta mayoría" de los ciudadanos catalanes están "perplejos" ante "la campaña de intento de desprestigio" hacia los Mossos d'Esquadra, tras su actuación después los atentados de Barcelona y Cambrils. "Si alguien lo que quiere insinuar es que el atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo", ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo catalán se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios en Bilbao, minutos antes de mantener una reunión con el portavoz del Gobierno vasco y consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Turull ha rechazado pronunciarse sobre las distintas informaciones periodísticas relativas al supuesto aviso de una amenaza terrorista en la Rambla por parte de la inteligencia americana a los Mossos. "No vamos a entrar más en esta campaña de intento de desprestigio hacia los Mossos", ha reiterado, y ha señalado que el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya dieron explicaciones "muy claras" al respecto este pasado jueves.

"Son las que hay. Si alguien lo que quiere es insinuar que este atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo", ha manifestado. El portavoz catalán ha asegurado que no sólo el Gobierno al que representa, sino "la absoluta mayoría" de los catalanes, están "perplejos" por el hecho de que, "después de la actuación que hubo por parte de los Mossos d'Esquadra, que en pocos países se ha dado, de que en cinco días se pudiera desactivar aquella célula, haya esta campaña de intento de desprestigio".

"Gente que publica cosas después dice 'no, este documento no lo hemos recibido, sino que lo hemos hecho nosotros, lo hemos medio traducido', y aparece otro documento que ya no cita a los Mossos... Estamos perplejos. No vamos a entrar más. Queda muy clara cuál es la actuación tanto de prevención de los Mossos, que es muy importante, como la que hicieron después de los atentados", ha añadido. Turull ha considerado "inaudito" que "los mismos que nos niegan, o no nos dejan entrar en la Europol, dicen como si cada día estuviésemos en contacto con la CIA".

Asimismo, ha indicado que "avisos de posibles actuaciones las hay a centenares cada día por parte de ciudadanos, de gente estudiosa, etc" y "se mira y se evalúa", de manera que "si no se da crédito, no se da". Preguntado sobre quién puede estar detrás de esa campaña que, a su entender, existe contra los Mossos, ha señalado que hay "intereses mediáticos y políticos, que no dan la cara".

Según ha indicado, "normalmente no es gente que se presente delante de los ciudadanos, pero que existe". "De un tiempo para aquí, todo ha sido información con el intento de poner en cuestión la actuación de los Mossos", ha reiterado. En su opinión, esta situación es "bastante lamentable".

Según ha indicado, cuando en las reuniones de los comités de crisis tras los atentados se ha "visto que todo ha funcionado, que se ha coordinado, que ha funcionado muy bien, con los distintos cuerpos de seguridad del Estado, con el mismo Gobierno central, fuera de la reunión no entiendes que pueda haber gente que quiera poner en valor desprestigiar este tipo de actuación cuando podríamos exhibir a todo el mundo una buena actuación".

En esta línea, ha apuntado que, con independencia de "las discusiones políticas que tenemos entre gobiernos en tema de seguridad, en la gestión de los atentados no había reproches del Gobierno del Estado a la Generalitat, ni de la Generalitat hacia el Gobierno del Estado" en esas reuniones de crisis. "Es una lástima que, habiendo funcionado bien esto, ahora se haya instalado esta campaña de reproches, de documentos absolutamente dudosos y de gente que está opinando sin conocer exactamente la dinámica de coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha expresado el "apoyo más sincero y entusiasta" del Ejecutivo de Euskadi a los Mossos por su "profesionalidad y buen hacer que han acreditado, entre otras, en la crisis de los atentados". "Difícilmente podría haberse hecho mejor", ha considerado. El conseller Jordi Turull ha agradecido, por su parte, la presencia tanto del Gobierno de Euskadi como de la Ertzaintza en la manifestación que recorrió las calles de Barcelona el pasado día 26.