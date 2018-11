Jordi Salvador, sobre el supuesto 'escupitajo' a Borrell: "Todo fue un teatro, que se disculpe él por su 'numerito'"

Jordi Salvador, el diputado de ERC que supuestamente escupió este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando abandonaba el hemiciclo con el resto de ERC tras la expulsión de Gabriel Rufián, ha explicado que se estaba viviendo una "situación desagradable" en el Congreso e hizo "un resoplido" al pasar por su lado.

En opinión de Salvador, para saber que Borrell miente "sólo hay que ver la reacción de sus compañeros de al lado, ninguno hace una reacción". Explica que, además "no hay rastros" y todo lo achaca a "un teatro" del ministro. "El bufido no se puede oír. No hay nada, es una mentira, quien no se lo crea, mala suerte", ha añadido.

Asimismo, considera que tiene que ser Borrell el que se disculpe "por el numerito que hizo" y denuncia que lleva un año "soportando" insultos como supremacista o golpista.

"No hay nada por lo que yo tenga que disculparme. Si yo fuera Borrell, pediría disculpas", ha concluido