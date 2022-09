Jordi Pujol ya se encuentra en su casa tras recibir el alta hospitalaria después de sufrir un ictus

Jordi Pujol, quien sufrió el pasado lunes un ictus, ha recibido el alta hospitalaria este mismo sábado y ya se encuentra en casa, según han informado fuentes médicas. El expresidente de la Generalitat, de 92 años, tuvo que ser intervenido el mismo día en el Hospital Sant Pau, y tras ello fue trasladado a la Unidad de Ictus, donde su estado neurológico ha evolucionado bien.

La buena evolución de Pujol durante las últimas 48 horas han sido clave para determinar el alta o no del expresidente. En su casa continuará con la rehabilitación motora y de lenguaje que comenzó en la Unidad de Ictus. A pesar de no estar del todo recuperado y padecer algunos déficits de lenguaje, el equipo médico "prevé una buena evolución en las próximas semanas". No obstante, Pujol seguirá controles ambulatorios en las consultas de Neurología del mismo hospital.

Lesión cerebral

El expresidente de la Generalitat fue ingresado en Urgencias del Hospital Sant Pau a las 17:00 horas del lunes, pero los síntomas comenzaron a las 11 horas de la mañana, con dificultad en el lenguaje. Previamente a ser trasladado a este hospital, Pujol se dirigió al Hospital de Barcelona, donde se confirmó un ictus isquémico, que es causado por la carencia de flujo sanguíneo cerebral. Una vez trasladado al Sant Pau le hicieron una tomografía computarizada –un procedimiento computarizado de toma de imágenes con rayos X en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales, o 'cortes'–. En ella se detectó una obstrucción de un segmento intracraneal de la arteria cerebral media izquierda.

Al encontrarse dentro de las primeras ocho horas de los síntomas, se procedió a realizar una trombectomía mecánica mediante cateterismo vía femoral, confirmando una obstrucción aguda de la arteria cerebral media izquierda, sacándole el trombo mediante aspiración. Esto hizo que se pudiera recanalizar el vaso consiguiendo un buen flujo de la arteria obstruida.