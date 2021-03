Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado en un acto sobre Hana Jalloul, la número 2 de Ángel Gabilondo en las elecciones de Madrid: "Sobre la número 2 del PSOE, poco tengo que decir. No la conozco, pero imagino que si el número 1 manda poco, el 2 mucho menos".

La dirigente del PP asegura que no mira las encuestas de cara a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021: "No miro las encuestas porque van variando. Marcan una tendencia positiva pero no me puedo confiar y voy a trabajar todos los días como el primero que soy presidenta de la Comunidad de Madrid".

Contesta a la intención de Gabilondo de pactar con Ciudadanos tras las elecciones en Madrid: "No sé si Gabilondo es soso o no, pero sí creo que es mentiroso y eso es grave. El 'tricandidato' de Sánchez ya estaba firmando hace dos meses con Más Madrid una subida indiscriminada de impuestos y es evidente que esa subida está detrás de este proyecto. Quisiera ver a cuántos ministros va a cesar Pedro Sánchez estos días para demostrar que lo que dicen es cierto".

"Yo no pienso subir impuestos, sino que los pienso bajar. El PSOE ha intentado obligarme a que yo cerrara la hostelería y los comercios, por tanto poco pueden ofrecer. Ellos van a cerrar todo por decreto, anunciar una subvenciones que ya veremos si llegan y subidas indiscriminadas de impuestos", ha dicho también sobre la propuesta de Gabilondo.

'Palo' a Revilla

Ayuso también ha defendido la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de su Comunidad: "Estoy un poco cansada del trato que se le está dando a la pandemia siempre en la Comunidad de Madrid. No sé si es por envidia o cerrazón. Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Puedo decir con orgullo que yo no he destrozado la economía y hemos levantado dos hospitales en pandemia".

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a Miguel Ángel Revilla, que 'cazado' por los micrófonos diciendo que "Madrid será una bomba dentro de 15 o 20 días": "Parece que el presidente de Cantabria ahora es virólogo y es experto en Sanidad. Si lo es así, me extraña que haya dado las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria. Nosotros mientras traíamos 22 aviones con material sanitario. Si empezamos a comparar cómo se han gestionado las cosas a lo mejor Madrid en algún momento tiene que empezar a sacar pecho".

Mensaje a Sanidad por AstraZeneca

La popular manda un mensaje de cara a la Semana Santa: "Queremos decirle a los madrileños que disfruten de Madrid durante esta Semana Santa cumpliendo todas las normas sanitarias y las pautas establecidas para que dentro de poco podamos protegernos todos y recuperar poco a poco la normalidad".

Se congratula asimismo porque ya se pueda vacunar con AstraZenca hasta los 65 años: "En materia de vacunas celebro que Sanidad por fin haya decidido vacunar con AstraZeneca a los mayores de 55, que era una petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo. Mañana ya podrá empezar a suministrarse esta vacuna en el Wanda y el Zendal".

Ayuso lamenta, eso sí, que la decisión llegue tarde a su juicio: "Lo que lamento es que se tomen estas decisiones tan necesarias con semanas de retraso. Yo no sé si hace para que la gente olvide que eran propuestas de la Comunidad de Madrid o qué".