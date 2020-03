Isabel Díaz Ayuso señala al Gobierno: "No tenemos material"

Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en las últimas 48 horas no han llegado mascarillas a la autonomía y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear. "Madrid estaba caminando muy rápido pero ahora tiene todo esto paralizado", ha señalado. La dirigente madrileña ha denunciado que llevan pidiendo este material desde hace "muchísimo tiempo", en concreto desde el 1 de marzo. En este sentido, ha recordado que legalmente, tras decretarse el estado de alarma, por su cuenta no pueden adquirirlo. Así, ha desvelado que tienen "retenido en las aduanas material de todo tipo" como mascarillas, gafas o guantes pero sobre todo el "más preocupante", el que sirve para convertir las camas en "camas UCI". "No tenemos material, estamos trabajando ya a mínimos. Antes íbamos bastante más rápido", ha remarcado.

Según ha avanzado, mandará una carta al presidente del Gobierno con todo aquello que necesitan, en la que también le solicitará más efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque los pueblos de la Comunidad, que están aislados. Ayuso ha señalado que necesitan todo esto para mejorar al situación, a pesar de que ha avanzado que la región va "por muy buen camino", que se van a alcanzar 1.078 camas UCI, a las que se unirán las plazas hoteleras, y que se ha contratado a 3.000 nuevos facultativos, que podrían ser mil más.

Díaz Ayuso ha avanzado que la autonomía podría alcanzar en breve las mil altas por coronavirus y ha celebrado que la Sanidad en la región está "funcionando muy bien y dando muy buenos resultados". Ha destacado que además se ha alcanzado un número de camas UCI "histórico" y que se están medidas, como los hoteles medicalizados, que arrancan ahora, así como que se trabaja en convenios con taxis y VTC para que trasladen pruebas médicas rápidas. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración público-privada, y ha desvelado que quiere que se conozcan los nombres de todas las compañías que han ofrecido su ayuda.

Todo viene de China

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha comentado que el coronavirus debe llevar más tiempo aquí: "Es un virus que está muy extendido. Estoy convencida de que lleva más tiempo del que pensamos en España. Porque la conexión con China es directa. No tenemos una sola goma del pelo que no sea 'made in China'". La presidenta dio positivo por coronavirus hace unos días.