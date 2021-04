Isabel Díaz Ayuso afirma que los cierres perimetrales aumentan los contagios: "No estoy de acuerdo con el cierre"

"Sí, se van a prorrogar las medidas. Madrid ya tiene muchas medidas restrictivas. Y nosotros vamos a seguir ahondando en ellas, prolongándolas y sobretodo también, pedir colaboración a los ciudadanos" ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, en rueda de prensa. "Vamos a seguir con ellas adelante. Yo no estoy de acuerdo con los cierres, somos una comunidad con mucha densidad de población, pequeña. Nosotros no estamos de acuerdo con cerrar. Es inevitable que la situación empeore un poco pero va a ir a mejor si traen vacunas".

La presidenta madrileña ha defendido la medidas aplicadas en Madrid frente al coronavirus. "Vamos a seguir aplicando las zonas básicas. Le pediremos amparo a la Justicia. La CAM siempre ha tenido la razón".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha cargado contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por las vacunas. "Quienes vacunamos somos las comunidades. Nos esconden datos. El presidente o miente o nos oculta datos".

El globo sonda

"Esto ha sido un globo sonda aprovechando que estamos ahora en campaña electoral. No concreta cuantas vacunas, así nosotros no podemos hacer nada. Las vacunas las aporta la Unión Europea y las ponen las comunidades" ha remarcado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Madrid está preparada para abrir más macro centros de vacunación".

Isabel Díaz Ayuso también se ha referido a la finalización del estado de alarma anunciado por el Gobierno el próximo 9 de mayo. "Tendrá que ser el Gobierno que plan tiene para España. No ha habido una ley de pandemias. Es el Gobierno quien debería ser pro activo, redactar una ley de pandemias. No estamos de acuerdo con los estados de alarma. En los países serios es el Gobierno quien toma decisiones de forma común. Pido e insisto que haya un acuerdo, una estrategia. Lo que no se puede es crear esa desinformación constante".

Ante el puente de Mayo, Ayuso ha afirmado que "estoy esperando a que la Moncloa nos obligue otra vez a cerrar Madrid. Porque sería sospechoso, sería muy sospechoso". Sobre la vacuna de AstraZeneca, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "no lo hemos planteado. La EMA sostiene que es una vacuna segura y no pensamos cambiar".

Sobre la campaña de vacunación en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que "es digno de elogio. Rechazo comprar los argumentos que no han ido ni han pasado por los centros de vacunación. La epidemia no debería ser un arma arrojadiza. No encuentro ningún motivo para hacer festivo un día electoral. Solo hay un interés para que los madrileños estén lejos de la comunidad ese día".