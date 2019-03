Irene Lozano: "Lo frustrante es que Rosa Díez ofreció seguir igual, sin hacer nada"

La diputada de UPyD, Irene Lozano, ha dejado claro en una entrevista en Espejo Público su malestar con la dirección del partido, que decidió abandonar anoche junto a otros cuatro compañeros, y su diferente visión de las cosas respecto a Rosa Díez, la líder de la formación magenta.



"UPyD necesita una renovación en su dirección para coger un nuevo rumbo. Muchos esperábamos, como expresó Toni, ese gesto en la rueda de prensa de Rosa Díez. Nuestros afiliados y militantes están pidiendo ese cambio. Acepto que tengamos distintas percepciones sobre las medidas. Lo frustrante es que lo que se ofreció es seguir igual y no hacer nada", ha explicado Lozano sobre la rueda de prensa de Rosa Díez.

"UPyD necesita una renovación en su dirección para coger un nuevo rumbo"

La propia Lozano ha asegurado que abandona la dirección del partido porque "las decisiones que se están tomando no son adecuadas y no las comparto". Lozano se ha mostrado muy clara sobre lo que considera "un fracaso" en las elecciones en Andalucía.



"Después de un fracaso electoral como el que hemos sufrido en Andalucía lo que corresponde es analizar los resultados, extraer conclusiones y asumir responsabilidades. Ayer dije a la dirección que teníamos que irnos todos porque somos los responsables de este fracaso. No les convencí pero de lo que nadie puede convencerme es de mi decisión de irme", ha indicado Lozano.



Irene Lozano ha asegurado que no abandona su escaño en el Congreso de los Diputados y que de momento sigue con su trabajo parlamentario.



"Espero que la dirección de UPyD saque consecuencias de lo que está pasando porque somos muchos los que no compartimos la deriva del partido", ha explicado.



"El partido no está condenado a romperse. El partido ha sufrido un golpe duro pero que se puede superar tomando las decisiones necesarias. Para mí el momento es estar con los afiliados y simpatizantes que quieren el cambio y lo que pienso es como organizar el cambio", ha asegurado Lozano.



Sobre si puede ser una alternativa a Rosa Díez a la hora de liderar UPyD, Lozano ha explicado que ahora no piensa en eso sino en la gente que cree en las ideas del partido.