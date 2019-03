Miquel Roca ya se ha reunido con la Infanta para abordar el recurso a la imputación

Los abogados de la Infanta han tenido visita. La del letrado de Iñaki Urdangarin. Juntos preparan una estrategia para defender a Doña Cristina que también se encuentra en Barcelona, aunque todavía no se le ha visto. Ha abandonado su residencia de Suiza y se ha trasladado a España para seguir de cerca el proceso,

Hace un mes, las dos defensas, enviaron un escrito al juez en el que se oponían a su imputación. Los abogados de la Duquesa de Palma argumentaban que ella estaba al margen de la administración de Aizóon, que confiaba plenamente en su marido, y que fue él quien cometió el supuesto fraude a título personal. Argumentos que podrían ser muy parecidos a los que presentarán en el nuevo recurso.

Quien aún no ha decidido si recurrirá o no es el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, se ha reunido hoy en Madrid con el fiscal jefe anticorrupción, Pedro Salinas, para analizar el auto del juez, pero durante el encuentro no se ha llegado a ninguna decisión concreta sobre la posición que tomará la Fiscalía, según han informado fuentes del ministerio público.

El propio fiscal Horrach será quien decida en los próximos días qué hacer y las opciones que barajan son recurrir de nuevo la imputación, como ya hizo en abril cuando el juez la imputó por primera vez, o bien no pronunciarse. Horrach tiene hasta el lunes que viene para recurrir ante el propio juez Castro su decisión y hasta el miércoles para hacer lo mismo ante la Audiencia Provincial. Mientras, el juez sigue esperando los posibles recursos y se mantiene a la espera de que la Audiencia de Palma los rechace y avale su decisión.