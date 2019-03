Ignacio González: "Si los inmigrantes no aceptan nuestros principios habrá que expulsarlos"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha subrayado la importancia de que los inmigrantes se integren en la sociedad y que asuman "nuestros principios" y "respeten los derechos fundamentales", y se ha mostrado partidario de "expulsarlos" si los que vienen a España "no están de acuerdo y no quieren aceptarlo".

Al tiempo, González ha pedido que se implanten "políticas rigurosas" contra "el reto del terrorismo yihadista" y los riesgos de la inmigración.

En su intervención durante el foro del PP titulado 'Libertad y Seguridad', González ha recordado los atentados terroristas acaecidos en Francia en los últimos días, alertando de que la inmigración puede suponer riesgos como "el tráfico de personas, crimen organizado o movimientos masivos que desborden las capacidades de absorción de los países".

" Si los que vienen no quieren aceptar nuestros valores, habrá que expulsarlos y decirles que no pueden venir"

En consecuencia, ha explicitado la necesidad de una política común en lo referente a migraciones, especialmente dentro de la Unión Europea, de cara a los países que viven este fenómeno más directamente, como España o Italia.

En este sentido, el presidente regional ha pedido una "inmigración ordenada y legal", para que los inmigrantes puedan obtener la plenitud de derechos y los estados puedan acogerlos.

En esta misma línea, ha incidido en que la inmigración debe estar "adaptada a la capacidad de acogida de los países", para evitar que la presión migratoria pueda "desbordar la capacidad" de actuación de los estados. Por ello, ha tildado algunas propuestas sobre inmigración de los partidos políticos de izquierdas, como el "papeles para todos", de "irresponsables".

En esta línea, ha hecho hincapié en que "los atentados de París o Bélgica son cometidos por personas nacionales de nuestros países, pero que no se han integrado", por lo que ha defendido la necesidad de no permitir "estos movimientos que incitan al odio y a no respetar los derechos humanos".

Inmigración de la Comunidad de Madrid

González ha resaltado también que la Comunidad de Madrid está "configurada a base de movimientos de inmigración", con 900.000 inmigrantes residentes de más de 180 nacionalidades distintas, a los que se suman los 300.000 que poseen doble nacionalidad. "Es difícil que haya alguien que tenga los cuatro abuelos que hayan nacido en Madrid", ha ejemplificado.

Así, el presidente autonómico ha destacado que el 14 por ciento de la población es inmigrante, pero que "casi el 90 por ciento manifiesta estar integrado plenamente", por lo que en la región no hay "especiales conflictos desde el punto de vista de la integración".