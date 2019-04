Homs denuncia en el Congreso que el Supremo se pliega a los intereses del PP para poder actuar contra él

El portavoz de PDECat en el Congreso, Francesc Homs, ha arremetido contra el Tribunal Supremo por actuar de forma "gregaria" y plegarse a los intereses del PP al solicitar a la Cámara Baja su suplicatorio para poder actuar contra él por la consulta independentista en Cataluña del 9N.

Así lo ha manifestado Homs a la Comisión del Estatuto del Diputado, en la que ha comparecido para defenderse del suplicatorio solicitado por el Supremo, cuyo informe estará listo con toda probabilidad el próximo 8 de noviembre, antes de elevarlo al pleno del Congreso en la tercera o cuarta semana de este mes.

En una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de su comparecencia a puerta cerrada ante la comisión que preside el "popular" Leopoldo Barreda, Homs ha denunciado que se trata de un proceso político "viciado" que sólo tiene como objetivo "dar un escarmiento" a quienes no se pliegan al PP e "intimidar" a quienes pusieron urnas para solucionar "problemas políticos".

Preguntado si cree que los magistrados del Supremo están prevaricando con su proceso, Homs se ha limitado a decir que personalmente está en contra del aforamiento, porque, en su caso, le perjudica y preferiría ser juzgado por la justicia ordinaria porque le da "más confianza".

Sólo así se entiende, a su juicio, que la primera querella contra él se archivara y sin embargo fuera reabierta por el Supremo una vez que obtuvo un escaño en el Congreso con el objetivo de "interferir" en el funcionamiento de la Cámara.

Por eso, se ha dirigido directamente al PSOE y a Ciudadanos para que rechacen su suplicatorio. A su juicio, estos dos partidos, que apoyaron la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada "operación Cataluña", no pueden apoyar ahora que se le juzgue por unos hechos claramente relacionados con esa operación policial contra el independentismo en Cataluña.

"Hay una contradicción si miran para otro lado", ha advertido el portavoz de PDECat, que ha lamentado que el PSOE -que se ha mostrado partidario de otorgar el suplicatorio- diga "una cosa de día" y de noche "pacte con el PP".

También ha criticado la premura del Congreso para resolver la petición del Tribunal Supremo para juzgarle. "No conozco ningún suplicatorio tan meteórico. Batimos récords", ha bromeado.

En cualquier caso, ha garantizado que, si el Supremo le condena y acuerda su inhabilitación como diputado, no se le ocurrirá intentar seguir ocupando su escaño en el Congreso. "Lo que no voy a hacer es el ridículo", ha garantizado Homs, que ha destacado que su condena no sería en absoluto una "mácula" sino un honor para el soberanismo catalán.