Homs evita entrar en "discusiones de EGB" en la relación entre Pujol Ferrusola y Mas

En la comisión de investigación del fraude fiscal del Parlament, el primogénito de la familia Pujol se declaró "muy amigo" de Artur Mas, una versión que contrasta con la del presidente catalán semanas atrás, cuando en la Cámara catalana dijo que no tenían una relación íntima.

Preguntado por esta cuestión en la conferencia de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs ha evitado catalogar la relación personal entre ambos: "No sé si es lo que me corresponde, no estoy en condición de entrar en este tipo de juicios", ha dicho.



El conseller ha recordado que las discusiones de que "uno es más amigo que el otro" eran típicas de cuando él cursaba EGB (Educación General Básica): "Hasta ahora no había visto una discusión de estas características", ha añadido. Homs ha descartado que Jordi Pujol Ferrusola, con sus palabras de ayer en el Parlament, tuviera la intención de desestabilizar la figura de Artur Mas.