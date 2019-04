Hernando dice que un bloque de izquierdas no tiene mayoría y añade: "No es momento de vetos"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, preguntado sobre las declaraciones de algunos miembros de su partido que dicen preferir negociar con Íñigo Errejón a hacerlo con Pablo Iglesias, Hernando dice que "desde Podemos se ha estado dando lecciones a otros partidos cuando teníamos problemas" y añade que "en todos sitios se cuecen habas", pero les insta a arreglar sus problemas internos para consolidar un gobierno de cambio lo antes posible.

En cuanto a la interlocución, Hernando dice que "hablaremos con quien Podemos decida" y explica que le han enviado una carta a Errejón para negociar porque él es el portavoz parlamentario. Añade que hay que respetar la autonomía de las formaciones.

Hernando sostiene que "muchos ciudadanos que confiaron en Podemos les están trasladando a sus dirigentes que se entiendan para que haya un cambio de gobierno", y critica que "es una formación tan de izquierdas que va a permitir que la derecha siga gobernando", asunto que tacha de incomprensible.

Sobre la reunión 'a cuatro, Hernando explica que le transmitió a Errejón que el PSOE sólo asistiría al encuentro con Ciudadanos porque es con quien tiene un pacto, y añade que "no es momento de vetos".

Preguntado sobre una posible reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, Hernando explica que tras mandarle una carta para mantener un encuentro, todavía no han contestado, y aclara que "no vamos a negociar un gobierno de cambio o un proyecto de legislatura" con el PP, pero insiste en que no van a hacer un "cordón sanitario" a la formación de Rajoy.

Hernando defiende que "no hay un bloque de izquierdas que tenga mayoría", sino que se necesita la "transversalidad", y por ello han llegado a un acuerdo con Ciudadanos, aunque sean partidos diferentes y defiende que se necesita el apoyo de otras fuerzas políticas, por ello están dispuestos a hablar con el Partido Popular y con Podemos.

Sobre la pregunta de Fernández Díaz que planteaba la posibilidad de que existiera un partido llamado 'Ciudadanos socialistas', Hernando responde que hay dos grupos muy diferenciados, y defiende que los pactos entre partidos con ideologías diferentes lleguen a acuerdos. Añade que "es una cultura que algunos les va a costar asumir", pero cree que "es lo que nos han pedido los ciudadanos", porque sino no será posible formar gobierno.