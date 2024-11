El grupo de Whatsapp de los '4 mosqueteros' del 'caso Koldo': "alcohol y putas", fotos de fajos de billetes...

La investigación del 'caso Koldo' sigue su curso con la declaración de dos de los socios de Víctor de Aldama. Uno de ellos formaba parte del grupo de Whatsapp llamado 'los cuatro mosqueteros'. Ese 'mosquetero' es César Moreno, que ha declarado ante el juez junto a Luis Alberto Escolano, otro de los empresarios imputados por blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal. Los dos se han desmarcado de las actividades de la trama.

Por ese grupo de Whatsapp no solo hubo claras referencias a Koldo García, también fotos de fajos de billetes en efectivo atados con gomas y envueltos en bolsas de plástico. Gastos fijos que, como confirma el informe de la UCO, se repetían todos los meses. Un pago mensual de 10.000 euros para Koldo, otro de 2.000 euros para el comandante destinado en Venezuela Rubén Villalba. Es lo que aparece entre muchas de las conversaciones.

En unas de esas conversaciones se habla de otros temas: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo...". "He sacado esta mañana de la cuenta. Quedan 1.400 (...) Lo he sacado de la cuenta corriente que yo no tenía cash", dice otra de las conversaciones. Es una muestra del descontrol que se producía.

Aldama, fuera de prisión

Víctor de Aldama declaró este jueves de forma voluntaria ante el juez y señaló a varios altos cargos del Gobierno. Entre ellos, el propio presidente Pedro Sánchez, que no dudó en defenderse y asegurar que todo lo dicho por el empresario es falso.

El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del 'caso Koldo', salió de la cárcel de Soto del Real donde se encontraba en prisión preventiva por la trama de los hidrocarburos. Se ha autorizado su salida tras declarar y admitir el pago de comisiones a dirigentes socialistas. Durante su intervención, ha asegurado que pagó comisiones en efectivo al exministro José Luis Ábalos o el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán.

De Aldama se encuentra ahora en libertad condicional. El fiscal cree que ha disminuido el riesgo de fuga, y el juez le ha impuesto medidas cautelares: tendrá que fijar un domicilio, personarse cada semana en un juzgado y no podrá salir de España.

La declaración del presunto comisionista del 'caso Koldo' dejó varios titulares. El presidente Pedro Sánchez aseguró que todo lo que había dicho debería documentarlo con pruebas y él asegura que las tiene.

