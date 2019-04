Grau: "No hará falta que me digan que me vaya, me iré yo antes"

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha pedido "dispulpas" por su tono ante los periodistas en la rueda de prensa que ofreció el pasado lunes para valorar su situación en el caso Nóos y ha insistido en que no está "imputado". Además, en declaraciones al programa 'Espejo Público', ha asegurado que, cuando eso suceda, él mismo dimitirá: "No hará falta que me digan que me vaya, me iré yo antes", ha afirmado.



Grau levantó un gran malestar entre los medios de comunicación el pasado lunes, cuando les dijo que convocó la rueda de prensa 'porque le dio la gana', aseguró que no iba a dimitir y dijo que ni Alberto Fabra, presidente del PP valenciano, le dice lo que tiene que hacer. Dos días despuñes, el vicealcalde de Valencia se ha disculpado: "No es mi tono habitual, reitero mis disculpas, estaba muy nervioso, muy tenso", ha comentado.



"La Audiencia dice que atiende la postura del PSOE, rechazada por dos veces por el juez Castro, pero no me acusa", ha precisado Grau sobre su situación en el caso Nóos, en el que "en este momento" no está "formalmente" imputado. Ha precisado que ese fue el motivo de su malestar: "En estos momentos no sólo se me está poniendo como imputado, que aún no lo estou, sino como condenado", ha dicho.

"Cuando a uno le rechazan dos veces la instrucción y se ve envuelto de nuevo en este lío...", ha añadido el vicealcalde de Valencia, que ha explicado que "el juez Castro tendrá que tipificar" qué delito ha cometido porque ahora sólo hay "acusaciones del partido socialista".



En cualquier caso, Grau ha asegurado que su "línea está en donde la ponen los estatutos del partido". "Que nadie dude al respecto; llevo muchos años militando en el PP y siempre he respetado sus estatutos y normas de funcionamiento, y ésa sigue siendo mi voluntad", ha afirmado. "Si se dicta resolución de procesamiento contra mí, no hará falta que me lo diga nadie, me iré yo antes", ha subrayado.



De momento, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le ha confirmado en su puesto, mientras que Alberto Fabra valoró que en estos momentos están a la espera de que el juez del caso Nóos elabore su auto y entonces será "el momento adecuado" para hablar, aunque advirtió de que "no cabe la posibilidad" de compatibilizar el escaño o el asiento en una corporación municipal con el banquillo en un proceso judicial.