González Laya confirma que el cierre aéreo de Marruecos con España ha dejado a 3.000 turistas españoles allí

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en una entrevista en Onda Cero ha asegurado que la relación con Marruecos "es excelente", a pesar del cierre aéreo de Marruecos con España y Francia.

La ministra manifiesta que esta decisión tiene que ver "con la gestión del coronavirus". Aun así, señala que cientos de ciudadanos españoles que estaban de viaje en Marruecos ahora tienen problemas para volver a España.

Por ello, la ministra ha hecho un llamamiento al esfuerzo de todos los ciudadanos para cumplir con las restricciones. "Como horizonte tenemos un verano que podría ser más o menos normal si controlamos estos rebrotes", apunta.

Laya se ampara en la libertad de expresión de políticos para referirse a la prensa

Por otro lado, en cuanto al informe de la situación de los Derechos Humanos que elabora Estados Unidos anualmente y en el que ha alertado sobre "múltiples" ataques verbales del Gobierno de España a "determinados medios de comunicación y periodistas específicos", la ministra señala ha defendido que "todos", incluidos los políticos, deben de tener "un poquito" de libertad de expresión, porque si no se estaría ejerciendo "a la carta".

"Hacer un comentario donde se cuestiona o se pone en valor lo que uno siente no es correcto, no debe entenderse como un ataque porque entonces no tenemos libertad de expresión", señala.