El Gobierno responde a Quim Torra: "Ni Cataluña es Eslovenia ni España es Serbia"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha contestado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "ni Cataluña es Eslovenia, ni España es Serbia".

En una entrevista en Radio Euskadi, Celaá ha opinado que las palabras de Torra de apostar por la vía eslovena para avanzar hacia la independencia de Cataluña "son absolutamente rechazables" e "insensatas". A su juicio, Torra olvida "que hubo decenas de muertos y centenares de heridos" en ese conflicto y que "no es ético ni moral sacrificar una vida por una idea política". El Gobierno espera que "dentro de las mismas filas independentistas lleven a corregírselo".

En cualquier caso, ha avisado de que si hubiera "una quiebra de la legalidad, el Gobierno de España actuará", si bien ha aclarado que hasta ahora "solo ha habido un discurso inflamado y una retórica que el propio Torra debería desarmar para poner razón donde ha habido un exceso de emoción".

Celaá ha opinado que "esa fuerte retórica discrepa" con la actuación de colaboración y el trabajo conjunto entre los consejeros del Ejecutivo catalán y los ministros españoles.

Por otra parte, ha reprochado la falta de actuación de los Mossos d'Esquadra ante las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), que mantuvieron cortada la autopista AP-7 a su paso por L'Ampolla (Tarragona) durante quince horas.

"Me parece fatal que los Mossos no trabajen con criterio profesional" y que "ahora parece que tengan que parar para alinearse con criterios partidistas", ha opinado. "No concibo que no hayan intervenido en la AP-7 después de quince horas de paro", ha sentenciado la portavoz del Gobierno, al tiempo que ha indicado que el presidente de la Generalitat y las instituciones catalanas deben de ser garantes de la seguridad y la convivencia" y así "no pueden jalear a los CDR" ni deben "alinear a los Mossos con objetivos partidistas".