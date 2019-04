Santamaría, sobre la Infanta Cristina: "Es un acto del Rey que refrenda el presidente"

Tras retirar el título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina por parte del rey Felipe VI, las reacciones políticas no se han hecho esperar.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "es un acto regio y es al Rey a quien le corresponde conceder y revocar las concesiones de títulos vinculados a la Corona".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha felicitado este viernes al rey Felipe VI por su decisión de retirar el título a su hermana, Díaz ha calificado de “correcta, oportuna y esperada por la inmensa mayoría de los ciudadanos” esta decisión tras la imputación de la Infanta en el 'caso Nóos' como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.

A su juicio, este tipo de decisiones de Felipe VI son “las cosas que legitiman las instituciones y, que entre otras razones, hacen que el Rey, en un solo año, haya subido tanto la valoración de la Corona”.

La dirigente socialista afirmó que la Infanta tendría que haber renunciado “hace mucho tiempo”a los derechos dinásticos y, al no hacerlo, “va tarde”, porque esa es “una demanda evidente del conjunto de la sociedad española”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que no ve posible que pueda ser recurrida la decisión del Rey Felipe VI y ha añadido que la misma no afecta a la posición de la Infanta en el caso Nóos, en el que está imputada. "Son actos unilaterales, decretos que el Gobierno refrenda pero que es decisión de la Corona y por lo tanto yo creo que es una decisión que está en ese ámbito del monarca y no tiene ninguna consecuencia en el ámbito procesal en absoluto.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, ha dicho que el Gobierno respeta la decisión de la Casa del Rey por la que la Infanta Cristina ya no es Duquesa de Palma de Mallorca. "Es una decisión de la Casa del Rey que respetamos".