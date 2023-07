El Gobierno niega una oferta de indulto a Puigdemont: "Hace mucho tiempo perdió la credibilidad"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado este jueves que "personas del PSOE" se trasladaron a Bruselas "más de una vez", y le ofrecieron el indulto si volvía a España. Una propuesta, que incluía un mes en prisión, que rechazó porque no resolvía el "conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

"Me dijeron 'ya ves cómo va esto'", ha explicado en referencia a lo que ocurrió con otros líderes independentistas que no se marcharon a Bélgica tras el 1-O de 2017.

En el Gobierno no han tardado en desmentir las declaraciones del independentista. "Es totalmente falso, no puedo más que negar esta afirmación. Ayer Puigdemont perdió la inmunidad y hace mucho tiempo que perdió la credibilidad", ha comentado el ministro de Sanidad, José Miñones.

No es la primera vez que el catalán hace referencia a esta cuestión. En octubre de 2022 aseguró que emisarios socialistas le ofrecieron "expectativas de un buen trato" judicial si regresaba a España. Unas afirmaciones que poco después también fueron desmentidas por el Gobierno.

La sentencia europea, un "golpe duro"

Magistrados del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) han rechazado la inmunidad parlamentaria para Puigdemont, y para los otros dos eurodiputados de JxCat, Toni Comín y Clara Ponsatí, que huyeron de España.

Con esta euroorden se resuelve el recurso que los líderes independentistas interpusieron en 2021 contra la Eurocámara por retirarles la protección parlamentaria, aceptando el suplicatorio que pidió el Tribunal Supremo español para poderles juzgar algún día en España por el "procés".

Puigdemont ha reconocido que dicha sentencia "es un golpe duro", aunque ha matizado que "el partido no ha terminado".

Ni Sánchez ni Feijóo

Sobre las elecciones generales de 2023, que se celebrarán el próximo 23 de julio, Puigdemont se ha mostrado claro. "Unos van con anestesia y otros sin anestesia, yo prefiero que todo el mundo vaya de cara. Lo que no tenemos que hacer nosotros es ayudar a que nos engañen", ha precisado.

En este sentido, ha arremetido contra el líder del PSOE y el 'popular' Feijóo. "¿Alguien podría confiar en la palabra de Pedro Sánchez cuatro años después? Da igual si manda Sánchez o Feijóo, la realidad es la misma", ha sentenciado.

En el caso de los independentistas que han planteado una abstención el 23J en protesta contra los principales partidos soberanistas, el expresidente ha reconocido que no lo entiende. "No entiendo la utilidad de la abstención, mi opción personal siempre ha sido el combate. Yo que no puede votar, querría votar. Hasta con el Estatut, voté en blanco", ha señalado.