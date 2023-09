El Gobierno dice encontrarse "en las antípodas" de las exigencias de Puigdemont para una investidura

Desde el Gobierno en funciones siguen convencidos de que se producirá un acuerdo para la investidura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Sin embargo, este martes, Carles Puigdemont, expresidente catalán y quien tiene la llave de la gobernabilidad en España, ha fijado unas cuantas condiciones "previas" a una negociación, entre ellas, la de una amnistía.

La repuesta del Ejecutivo ha sido clara. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que al Gobierno y a las condiciones fijadas por Puigdemont les separa "un mundo" y ha recalcado que sus posiciones se encuentran "en las antípodas" de tales exigencias.

Tras el desmarque, Rodríguez ha querido dejar claro su fórmula para abordar esta situación: "Tenemos una herramienta, el dialogo; una marco que es la Constitución y un objetivo, la convivencia", ha afirmado. También ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía al señalar que "ya nadie se cree que viene el lobo", pues el presidente Sánchez y el Gobierno han demostrado que hacen cumplir la Constitución en toda España.

"Ha quedado acreditado estos cinco años que por más que decían que venía el lobo, que España se rompía y que estábamos vendidos, lo que ha resultado con más contundencia que nunca es que la Constitución está vigente en todo el territorio", ha añadido la también ministra de Política Territorial en funciones.

El PSOE confía en que haya acuerdo

Pese a la sentencia de hoy del Gobierno, Sánchez afirmó en el día de ayer que el acuerdo "se puede, se debe y se va a hacer" y desde el Ejecutivo dicen que esto sigue teniendo vigencia 24 horas después con las condiciones de Puigdemont sobre la mesa. Piensan que nada ha cambiado porque los números siguen siendo los mismos e interpretan que Puigdemont se ha dirigido fundamentalmente a su partido y a sus seguidores en el mensaje lanzado este martes.

Al respecto, Isabel Rodríguez ha eludido concretar si estas demandas expresadas por Puigdemont tienen cabida o no en el ordenamiento jurídico y en la Constitución. Por su parte, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha señalado que todas las medidas que adopta el Gobierno siempre están dentro del marco constitucional, aunque ha añadido que estudiarán "todos los alcances" de las peticiones de Puigdemont.

"Eso es lo que nos conduce, lo que nos determina y lo que provoca que estudiemos todos los alcances con un objetivo concreto y claro, garantizar la convivencia en nuestra sociedad", ha expresado sin aportar más detalles. En este sentido, las mismas fuentes consideran que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "recogiendo carrete", por replantearse la reunión con Junts después de escuchar las condiciones de Puigdemont.

La polémica visita de Díaz a Puigdemont

Mientras el expresidente catalán anuncia todas sus peticiones, la polémica visita a Bruselas que le hizo Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, sigue dando de qué hablar. Desde el Gobierno vuelven a incidir en que la ministra de Trabajo en funciones acudió allí en condición de líder de Sumar y no en representación del Gobierno, algo que el PP pone en duda y tacha de "escándalo".

Fuentes de Moncloa reiteran que la reunión no se produjo en condición de vicepresidenta y explican que no se haya producido una censura pública del Ejecutivo porque, a su juicio, no se pude desautorizar a un partido. Además descartan que se esté produciendo una coordinación o un reparto de papeles entre PSOE y Sumar para negociar con Puigdemont y aseguran que los socialistas tienen una forma diferente de trabajar. Sin embargo, no aclaran si en el futuro se producirán reuniones de dirigentes del PSOE con el dirigente de Junts.

Isabel Rodríguez también le ha recordado al líder del PP que tiene entre manos la investidura, "algo muy importante" que debería concentrar su plena atención. Para Rodríguez queda claro que el PP solo tiene un socio posible: Vox, y no tiene posibilidades de sacar adelante la investidura porque no puede hablar con otras formaciones.

"Tiene pocas posibilidades de diálogo con otras formaciones políticas"

"Puede organizar reuniones con Gamarra y con Pons y tal vez mañana pueda reunirse con Bendodo y Bravo, pero tiene pocas posibilidades de diálogo con otras formaciones políticas y, por tanto, queda claro que no tiene posibilidades" de éxito en la sesión de investidura del próximo 26 y 27 de septiembre.