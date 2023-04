El Gobierno concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a Nancy Pelosi

El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de Isabel La Católica a la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.

Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete. La también ministra de Política Territorial ha elogiado la labor de Pelosi y ha destacado su lucha por romper techos de cristal, ya que fue la primera mujer que presidió el Congreso estadounidense.

La Orden de Isabel la Católica se rige por el Real Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre y tiene por objeto "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".

Se retiró tras el varapalo a los demócratas

A finales de noviembre de 2022 Pelosi anunció su retirada como líder de los demócratas tras dos décadas al frente de la formación. "Nunca pensé que algún día pasaría de ser ama de casa a presidenta de la Cámara Baja. No he tenido mayor honor oficial que el de hablar en nombre de los ciudadanos de San Francisco y lo seguiré haciendo como miembro de la Cámara de Representantes, sirviendo al gran estado de California y defendiendo nuestra Constitución, pero no buscaré la reelección al liderazgo", dijo la mandataria en el discurso de despedida.

La que ha sido la primera y única mujer en presidir la Cámara de Representantes en la historia del país también mandó un mensaje a sus compañeros. "Ciertamente, la democracia estadounidense es majestuosa. Pero es frágil. Muchos de los presentes hemos sido testigos de su fragilidad de primera mano, trágicamente en esta cámara. Y por eso la democracia debe ser defendida siempre de las fuerzas que desean dañarla", remarcó.

Durante su carrera política se ha mostrado especialmente crítica con Donald Trump, a quien ha acusado en varias ocasiones de "instigar los ataques contra las fuerzas del orden" por sus críticas al FBI tras el registro de la casa del magnate en Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados.

De hecho, fue ella quien inició dos juicios políticos contra el expresidente por su implicación en el conocido como 'Ucraniagate', una trama de corrupción para investigar a Joe Biden, y por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, tras las presidenciales.