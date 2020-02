El Gobierno cederá al País Vasco la gestión económica de la Seguridad Social y las prisiones

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Autogobierno, Josu Erkoreka, se han emplazado al día 20 de febrero para concretar el traspaso de competencias pendientes de transferir, que comenzará por la legislación de productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a la jubilación en los expedientes de regulación de empleo. Ambos se han reunido para actualizar el calendario de transferencias pendientes del Estatuto del País Vasco, que el ejecutivo vasco cifra en una veintena, sobre el que empezarán a trabajar grupos de ambas administraciones, y que incluye la gestión de la Seguridad Social.

Traspasos en precampaña

Darias y Erkoreka volverán a encontrarse, esta vez en el País Vasco, el 20, y concretarán las transferencias, según han acordado, marcado por la posibilidad de un adelanto electoral en el País Vasco, que, según han puesto de manifiesto, no va a afectar a estos trabajos. El primer paquete de transferencias estaría compuesto por la legislación sobre productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Darias ha explicado que, para esa fecha, ya habrá consultado con los ministerios concernidos por la veintena de transferencias y poder establecer un calendario para su traspaso, que podría iniciarse en marzo. En la reunión también han decidido constituir grupos de trabajo para tratar sobre la litigiosidad competencial y evitar recursos en tres leyes, dos vascas y una española. Se trata de las leyes vascas sobre establecimientos comerciales y de la Policía, así como los decretos estatales sobre la seguridad digital.

Desarrollo del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez

En una rueda de prensa conjunta tras el encuentro, ambos han asegurado que la probable convocatoria de elecciones en el País Vasco no supondrá un problema, y Erkoreka ha recordado que la última transferencia se hizo en abril pasado, en plena campaña electoral y con el Gobierno central en funciones. Han definido la reunión como intensa, cordial, afable y productiva, ya que la ministra ha indicado que el Ejecutivo es partidario del diálogo y del desarrollo del autogobierno de acuerdo a la Constitución y al Estatuto vasco. Erkoreka ha precisado que el Estatuto es el único no reformado ni concluido y que la práctica totalidad del Parlamento vasco coincide en defender el traspaso de esa veintena de transferencias, por lo que, a pesar de que el PNV no ganara las próximas elecciones, el siguiente Ejecutivo, salvo que saliera del PP, iba a asumir los trabajos en transferencias de competencias que se realicen hasta entonces. Ha apreciado en la ministra una "clara sintonía" y un "compromiso firme" en abordar el cumplimiento de traspasar las competencias pendientes, si bien ha reconocido que el Gobierno central "parece necesitar un cierto tiempo" y contactar con los ministerios afectados en algunos de los traspasos. El consejero se ha referido a los litigios pendientes y ha señalado que una próxima comisión bilateral abordará los asuntos y que en el caso de las leyes vascas tendrá que ser en breve, ya que el 7 de abril expira el plazo para llegar a un acuerdo, mientras que para los decretos será en agosto. En cuanto a la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, ha recordado que está en el acuerdo de investidura con el PSOE y que es "una materia necesaria" para completar sus políticas públicas. De igual forma, sobre el traspaso de las competencias de prisiones, ha señalado que "nunca se ha cuestionado por el Gobierno central, tampoco ahora"