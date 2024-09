El Gobierno calla ante las palabras de Borrell sobre el régimen "dictatorial" en Venezuela

El Gobierno ha evitado hoy dar explicaciones sobre las declaraciones de Josep Borrell acerca de Venezuela. Pedro Sánchez que hoy ha estado en el Congreso en una reunión con su grupo parlamentario ha pasado de largo e ignorado las preguntas de los periodistas al finalizar el acto. Tras él han salido Óscar López recién nombrado ministro que ha sonreído y tampoco ha querido dirigirse a quienes le preguntaban. Lo mismo ha sucedido con Felix Bolaños y con la vicepresidenta primera del gobierno María Jesús Montero, que ha sonreído y ha continuado caminando sin detenerse a hablar con la prensa.

Albares hoy no ha hecho declaraciones al respecto

El mutismo está instalado estas últimas horas en el ejecutivo. El ministro de transportes, el locuaz Óscar Puente, tampoco ha querido contestar al periodista de Antena 3 que le ha preguntado sobre las declaraciones del socialista y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores que calificó a Venezuela como un “régimen dictatorial”. Puente se ha limitado a decir que a este respecto “hay un ministro de exteriores que es el que expresa la posición del gobierno en estas materias”.

Pero hoy tampoco se ha escuchado a José Manuel Albares el ministro de asuntos exteriores español decir nada al respecto. Inquiridos otros miembros del ejecutivo han contestado de forma indirecta, Carlos Cuerpo ministro de economía “lanzar un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad en cuanto a que no adelantemos acontecimientos”. Algo parecido ha respondido Elma Saiz ministra de Seguridad Social y Migraciones “España defiende la solución pacífica y democrática en Venezuela”.

Gamarra "el gobierno debe ser contundente ante una dictadura"

Para la oposición la respuesta del ejecutivo no es la correcta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha estado esta mañana respondiendo a las preguntas de Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3 ha dicho que “se equivoca quien defiende las posturas que no son ni decentes ni morales ni comprometidas sobre todo con el pueblo venezolano”. Por su parte la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que la respuesta del gobierno es tibia acerca de Venezuela “debe ser contundente ante una dictadura, por supuesto”. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a Maduro como “un tirano” y no entiende de los rodeos del ejecutivo español para dar respuesta a este problema con el gobierno de Venezuela. Además el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que no tiene “ninguna información por parte del gobierno, ninguna” acerca de Venezuela.

