El Gobierno no aclara cómo aplicará los criterios para el reparto de miles de menores migrantes

El jueves, tras muchos meses de intenso trabajo, Canarias y el Gobierno Central llegaron a un acuerdo para el reparto puntual de unos 4.000 menores migrantes desde el archipiélago y unos 400 desde Ceuta que contribuirá a aliviar la situación de colapso que viven estas dos regiones. El reparto ha provocado un nuevo choque entre el Gobierno, la oposición y comunidades autónomas ante la posibilidad de que Cataluña y el País Vasco queden fuera de ese reparto o reciban a muy pocos. Por ahora el Ejecutivo no aclara cómo aplicará los criterios para el reparto de esos miles de menores migrantes.

Fernando Clavijo, el presidente canario, niega que el acuerdo excluya a Cataluña y al País Vasco. Y, en efecto, el texto no lo especifica. Pero sí ha tenido que reconocer que se aplicará un criterio sobre el reparto previo. Con más o menos matices, el mensaje del Gobierno es muy similar. No dan detalles ni tampoco concretan el peso específico que cada uno de los criterios de reparto tendrá para calcular la cifra final de menores que irá a cada comunidad autónoma. De momento, el Ejecutivo se limita a asegurar que ninguna comunidad quedará fuera de ese reparto.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego asegura que se trata de criterios bastante técnicos y objetivos, que tienen que ver con la capacidad, con la renta y con la distribución de habitantes por territorio. Pero también con el esfuerzo previo que han hecho las comunidades en el sistema de acogida.

Tras el acuerdo con Canarias, el texto irá al Congreso para su votación por parte de todo el arco parlamentario bien como Decreto Ley o bien como Proposición de Ley, en ambos casos debe incluir de manera exhaustiva datos y baremos así como la propuesta de distribución y ficha financiera para evitar, según ha dicho el propio presidente canario "que pueda generar ninguna duda".

Rego dijo que los criterios eran "bastante coincidente" con los que previamente se establecían desde el Ministerio que fueron aprobados en la Conferencia Sectorial del 2022. Esos criterios aprobados se basaban en la población, renta per cápita, paro, esfuerzo y dispersión de población.

Mientras, el coordinador del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha remarcado que en su partido no conocen algunos de los detalles del acuerdo que Calvijo: "Nosotros, por lo menos el PP de Canarias, el número exacto de menores que van a cada comunidad no lo conocemos y no sé si está plasmado en ese acuerdo. Por lo menos la información que tenemos es esa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com