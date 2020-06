La Generalitat cree que su mediación en el conflicto de El Prat ha acabado

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dicho que la mediación de la Generalitat en el conflicto laboral de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha terminado, después de que estos hayan decidido este domingo "democráticamente" rechazar su propuesta.

En una rueda de prensa para comentar el rechazo de la propuesta mediadora de la Generalitat por parte de los trabajadores de los controles de seguridad, Bassa ha señalado que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores.

La consellera ha dicho que en la asamblea de hoy ha participado el 44% de la plantilla de Eulen y ha agradecido al comité de huelga haber convocado esta segunda asamblea, en la que, a diferencia de lo que ocurrió el pasado jueves, sólo se ha sometido a votación la propuesta que había sido consensuada y aceptada por la empresa.

Bassa ha dicho que no estaban "ni decepcionados ni no decepcionados" por el resultado y ha subrayado que "durante los 21 días que ha durado el conflicto" la Generalitat ha tratado de alcanzar un acuerdo entre las partes que permitiera salvar unas diferencias que considera que no son "insalvables".

También ha agradecido a la empresa haber permitido que su propuesta inicial de una subida salarial de 30 euros mensuales se incrementase hasta otra de 200 euros por 12 pagas. Ha recalcado que el conflicto de Eulen en El Prat no es un "problema puntual" sino un "problema endémico" y ha añadido: "entre todos nos tenemos que plantear cómo deben hacer las licitaciones las administraciones públicas, especialmente las relacionadas con temas de seguridad y orden público".

La consellera ha explicado que hasta este domingo mismo ha mantenido contactos con los trabajadores de Eulen y con la empresa y ha asegurado que esta última les ha transmitido que "no podía asumir más de lo que figuraba en la propuesta de mediación".

"No podemos hacer nada más", ha reiterado Bassa, que ha insistido en que ahora la solución del conflicto se alcanzará con lo que puedan negociar "las dos partes por su cuenta" o con el gestor aeroportuario, Aena. Finalmente, la consellera de Trabajo ha vertido críticas contra Aena y ha afirmado que "llegó 12 días tarde" a las negociaciones e hizo que "se enquistara más el problema".