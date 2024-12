García-Page sobre Pedro Sánchez: "No me gusta que nadie piense que el secretario general es el puto amo"

El presidente de Castilla-La Mancha ha reflexionado en Antena 3 sobre la gestión de la DANA, la falta de autocrítica en el PSOE y su trayectoria política. Asegura que mantiene su compromiso con los ciudadanos mientras evalúa el impacto de los pactos con los independentistas.

Emiliano García-Page, ha querido agradecer los comentarios que recibió en el Congreso Socialista sobre su gestión durante la crisis provocada por la DANA, aunque no los considera un elogio directo hacia su figura. "Lo agradezco porque en ese momento crítico intentamos estar a la altura. Estuvimos donde teníamos que estar y bien coordinados con las administraciones", declaró.

El presidente también señaló las diferencias en la magnitud de los daños sufridos entre comunidades autónomas. "La envergadura de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana es incomparable con lo que pasó en Murcia o Andalucía. Nosotros sufrimos una afección intensa, pero no es equiparable", afirmó.

Las críticas al modelo del Congreso Socialista

En relación con el reciente Congreso del PSOE, García-Page manifestó su preocupación por la falta de debate interno y la excesiva centralización. "El formato actual del congreso dificulta los debates. El secretario general ya viene ratificado sin alternativa y todo lo que implique cuestionar su trabajo resulta contradictorio", explicó.

El presidente explicó que el congreso se ha convertido en "un espectáculo de mitin". Además, destacó que en Valencia el PSOE buscaba regresar a la centralidad, pero la radicalización planteada posteriormente en Sevilla le genera incertidumbre. "Espero que esta concepción radical no marque el devenir de los acontecimientos", añadió.

Además, ha explicado que él no es "felipista ni sanchista" y que ni siquiera es "pagista". "Lo del puto amo me resulta feísimo. Me parece un resumen discutible de la situación política que vivimos estos años", ha expresado García-Page.

Sobre los pactos

García-Page expresó su inquietud por los acuerdos con los partidos independentistas y cómo estos afectan la esencia del PSOE. "Los pactos han supeditado gobernar a cuestionar lo que somos. Algunos elevamos la voz cuando se toca la esencia de nuestra identidad constitucional", afirmó.

El dirigente también destacó la importancia de mantener una socialdemocracia incluyente y advirtió sobre el riesgo de construir "muros" que dividan al partido. Sin embargo, subrayó que su postura crítica no implica conspiración. "No soy la única voz disidente. Se equivocan si piensan eso", aseguró.

En cuanto a su futuro, García-Page reconoció que está en una etapa de reflexión personal. "Llevo muchos años en esto. Reflexiono sobre mi trayectoria, pero sigo comprometido con mi cargo y con Castilla-La Mancha", señaló.

Ante las preguntas sobre si dejará de ser candidato en las próximas elecciones autonómicas, afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva. "Volvería a hacer lo mismo en la vida, pero uno va teniendo años y reflexiona", concluyó.

