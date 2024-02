García-Page estalla contra Puigdemont y pide que "no nos deje en ridículo"

Carles Puigdemont sigue 'enredado' con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Le ha recordado, con ironía, que la Justicia española es de una "imparcialidad indiscutible". Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha estallado este jueves contra el expresidente de la Generalitat fugado. "El enfrentamiento social y civil al que se llevó a la sociedad catalana en los últimos años tiene un origen y tiene nombres y apellidos", ha denunciado

Para Page, Carles Puigdemont está en el "origen, en el comienzo y en la idea de la ruptura del marco de convivencia". Así lo ha destacado el socialista en declaraciones a los medios sobre "lo que pasó en el Congreso el otro día". Junts per Cat votó en contra de la Ley de Amnistía junto a PP y Vox. Ahora el texto debe ser devuelto a la Comisión de Justicia.

La derecha catalana independentista quiere que el Gobierno acepte sus enmiendas a la norma y se abre un periodo de dos semanas para que el Ejecutivo negocie e intente sacar la amnistía adelante. El presidente castellanomanchego ha alegado que desconoce si el Gobierno continuará negociando la norma que copa la actualidad política. Eso sí, ha instado en que Puigdemont "no nos deje en ridículo".

"Lo único que le gustaría es que si Puigdemont hace todos los esfuerzos del mundo por humillar las instituciones españolas que, por lo menos, no nos deje en ridículo porque eso ya sería el colmo", ha destacado Emiliano García-Page.

Junts hace tambalear la legislatura

Junts per Cat podría hacer tambalear la legislatura pese a que el Gobierno descarta que esté en peligro. El secretario general del partido, Jordi Turull, avisó al PSOE de que incumplirá el pacto de investidura si la ley de amnistía no se modifica con un texto "integral y de aplicación inmediata".

"Si no se mueven aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estarán cumpliendo con lo que acordamos", dijo Turull en una entrevista en 'Rac1', negando que se trate de una amenaza. "La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", manifestó.