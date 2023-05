Gamarra asegura que la fecha elegida es para que la gente renuncie a votar: "Sánchez no deja nada al azar"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se pronuncia sobre las elecciones anticipadas para este verano y asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja "nada al alzar".

Tras la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas, el líder del PSOE y presidente del Gobierno de coalición decidió adelantar los comicios que estaban previstos para diciembre. Una decisión que se gestó durante la madrugada del domingo a lunes en Moncloa, donde se encontraba al no ir a la sede del partido en la calle Ferraz.

"La voluntad de Sánchez es que la gente renuncie al voto"

"En este caso, la fecha elegida del 23 de julio busca que la gente esté de vacaciones, que el calor que dificulte la participación. En ese sentido, él tiene una voluntad. La voluntad que él tiene es que la gente renuncie a ejercer el derecho al voto poniéndole ciertas dificultades", comenta.

Gamarra pide optar por otras opciones como el "voto por correo", que ya se puede solicitar. Durante una entrevista en el programa de Antena 3, 'Espejo Público' insiste en que el presidente del Gobierno es un "ventajista" y "eso es el 'sanchismo', siempre buscar escenarios que uno cree que le pueden favorecer, por la desmovilización o por mil cuestiones".

"Ánimo a los españoles a pensar cómo van a luchar para que esa intención -"de desmovilización"- que tiene Pedro Sánchez no se materialice y por tanto podamos conseguir entre todos terminar con el 'sanchismo' y pasar página", pedía la secretaria del PP.

El PSOE, por otro lado, echa en cara al Partido Popular que convocaron unas elecciones en julio de 2020 en Galicia. Desde el partido se defiende aludiendo que esas elecciones fueron autonómicas y no generales, no implicaban a toda España: "No es lo mismo julio en el norte, que julio en el sur", defendía Gamarra.

Como apunte, Andalucía tiene prohibido convocar elecciones durante los meses de julio y agosto, así lo recoge el artículo 14 de la Ley Electoral de Andalucía, pero no afecta a las elecciones generales al prohibirse solamente los comicios al Parlamento de Andalucía.

Ciudadanos se planta y no concurrirá el 23J

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha anunciado que Ciudadanos no se presentará a las próximas elecciones generales del 23 de julio, tras la reunión del Comité Nacional mantenida en la sede del partido en Madrid.

Durante la rueda de prensa ha asegurado que el partido no se disuelve y que seguirán trabajando en un proceso de "rearme orgánico e intelectual".