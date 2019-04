Fiscalía alemana confirma la recepción de la fianza impuesta a Carles Puigdemont

Antena 3 Noticias puede avanzar que la Fiscalía alemana ya ha confirmado la recepción de la fianza de 75.000 euros impuesta a Carles Puigdemont y que este jueves depositaron las entidades independentistas.

Sólo falta ahora un detalle, que los abogados de Puigdemont presenten un domicilio donde el expresidente esté localizable durante su estancia en Alemania. No sería el domicilio donde permanecería toda la estancia porque aún no tienen cerrado dicho alquiler, pero sí que ya tendrían un primer domicilio donde alegar ante el juez que no hay riesgo de huida.

Una vez se ha confirmado la recepción de la fianza la salida será inminente a lo largo de esta mañana, principios del mediodía.