El fiscal de 'Tsunami Democràtic' acusa a García Castellón de "falta de rigor" al investigar la vía de los espías rusos

El fiscal de la Audiencia Nacional que se encarga de la causa 'Tsunami Democràtic' ha acusado al juez instructor, Manuel García Castellón, de falta de rigor. Se produce después de que el pasado 4 de marzo acordara que la Policía le remitiera información acerca del presunto viaje a Barcelona entre 2014 y 2019 de los espías rusos que estarían especializados en sabotajes.

Dicha información se detalla en un informe del fiscal Miguel Angel Carballo, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que critica esta diligencia acordada por el magistrado al basarse, según apunta, tan solo en noticias periodísticas y "excede absolutamente del objeto del presente procedimiento". "La diligencia solicitada -por los letrados de los policías personados y admitida por el juez- excede absolutamente del objeto del presente procedimiento, no solo cronológicamente, puesto que se refiere a hechos supuestamente cometidos con anterioridad a la incoación del procedimiento, sino que estos hechos no son objeto de investigación en el presente procedimiento, no se conoce relación alguna de Tsunami Democràtic con la presencia de supuestos agentes rusos en España", explica.

De esta forma, el Ministerio Público se adhiere a un recurso presentado por la defensa de la investigada Marta Molina contra esa diligencia, a la vez que subraya que ese movimiento del juez se acuerda con el respaldo de "noticias periodísticas" que "no son prueba ni acreditan circunstancia alguna, como es reiteradamente establecido por la jurisprudencia".

García Castellón acordó recabar información acerca de la presencia de espías rusos tras la petición del despacho Fuster-Fabra Abogados. En un escrito del despacho al que tuvo acceso Europa Press, se explicaba que no se había localizado ningún informe policial en la causa relacionado con "supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)". De esta manera, solicitaba oficio a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que aportasen la información que tuvieran.

"En caso de existir los mencionados informes policiales acerca de espías rusos que viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019, se aporten", apuntaba, tras lo que añadía que se trata de siete espías rusos. Entre tanto, al escrito se añadían noticias de los principales medios de comunicación que aludían a esos supuestos espías rusos que habrían colaborado de alguna manera con el gobierno catalán en momentos del 'procés' independentista catalán.

Injerencias rusas

Fue el pasado 8 de febrero cuando se supo que el Parlamento Europeo denunció en una resolución las injerencias rusas durante el 'procés' independentista en Cataluña, haciendo referencia directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, con exespías rusos en 2017.

También se reclamó una investigación interna de la Eurocámara y que las autoridades en España investigaran las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. Con dicha resolución se ponía el foco sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa, a la vez que reclamaba a España investigar las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del proceso independentista.

A su vez, la Eurocámara también pedía a las autoridades judiciales competentes que "investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com