Fernando Simón, sobre la tercera ola: "Parece que estamos empezando a descender y el pico se situaría en el fin de semana anterior"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha referido al momento que vive España, con casi 100.000 contagios de coronavirus durante el último fin de semana, y ha explicado que "estamos empezando a descender desde hace unos cuantos días".

"Parece que estamos empezando a descender desde hace unos cuantos días y que el pico de esta tercera ola se situaría en este fin de semana no, en el anterior", se ha aventurado Simón.

Pese a ello, Fernando Simón ha indicado que "España no está yendo bien" y "aunque estemos descendiendo en la transmisión, nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de máxima tensión".

"Tenemos la mayor ocupación hospitalaria desde abril. En UCI es del 40%, y de camas convencionales, es del 24%. En una ocupación muy alta. Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión", ha apuntado Simón.

Simón: "Creo que es bueno oír las ruedas de prensa completas, entender los mensajes"

Al ser preguntado por sus valoración sobre la incidencia de la cepa británica, Simón se ha mostrado algo molesto.

"Creo que es bueno oír las ruedas de prensa completas, entender los mensajes que se dan y no extraer pequeños pedacitos que pueden encajar en cualquier tipo de interpretación. Si no, podemos equivocar mucho a la población. La cepa británica ha podido entrar en España desde que existe en Inglaterra pero no ocupa un suficiente espacio para tener peso en la epidemia, ha indicado Simón.

El director del CAES también ha descartado su dimisión tras la marcha de Salvador Illa: "He conocido a siete ministros desde que estoy en el ministerio, no creo que el hecho de que cambie un ministro conlleve que dimitan todos los cargos".

Fernando Simón también ha adelantado que en España "se han administrado 1.237.000 dosis, el 92% de las dosis recibidas. En total 88.700 personas han sido inmunizadas con la segunda dosis".

Y respecto a si es posible llegar a tener al 70% de la población vacunada para verano, Simón ha asegurado que "los datos de vacunación dependen de las dosis que vamos recibiendo, no del ritmo actual".