Fernando Simón señala que "no abandonará el barco" y seguirá luchado contra el coronavirus

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, aseguraba este jueves durante la comparecencia sobre el balance de casos de coronavirus que no iba abandonar el barco y que seguiría luchando contra el coronavirus y donde se anunció el pase de las fases durante la desescalada.

Simón contestó a las preguntas sobre las peticiones que piden su dimisión y sobre la denuncia que han presentado contra él a lo que respondió que "no veo los debates del Congreso y menos en este periodo porque no tengo tiempo".

Además ha señalado que si "alguien toma la decisión de poner a otra persona en mi lugar, asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado". Añadiendo que lo que no hará es "abandonar el barco" ya que seguirá insistiendo en "hacer mi trabajo lo mejor que pueda".

Simón quiso manifestar que "no creo que sea cuestión de abandonarlo para evitar ataques o riesgos de esta sobreexposición".

El epidemiólogo Fernando Simón lleva desde 2012 al cargo del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias y desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus da una comparecencia diaria sobre el balance de contagiados y fallecidos por coronavirus, incluso las siguió dando desde casa cuando dio positivo en coronavirus y tras recuperarse volvió a hacerlo desde el Palacio de La Moncloa.