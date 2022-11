Fernando Grande-Marlaska, sobre Melilla: "No lamentamos ningún hecho trágico. Sucedió fuera de nuestro país"

El ministro del Interior ha comparecido este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los hechos ocurridos durante la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio tras salir a la luz una investigación que asegura que hubo muertes en el lado español.

Ha comenzado su intervención explicando que "los asaltantes lograron introducirse en el recinto fronterizo y se dividieron en dos grupos". El primero intentó, según Marlaska, contener a los agentes, a los que golpearon con piedras. El segundo tenía el cometido de forzar las puertas de seguridad mediante el empleo "de hachas, mazas y radiales".

La actuación de los agentes "consiguió poco a poco rebajar la violencia de los asaltantes", ha indicado. Tras controlar la situación la Guardia Civil procedió a impedir el acceso de esas personas a territorio nacional. "Quiero recalcar que las acciones se realizaron respetando la normativa de Derechos Humanos, es decir, se cumplió de forma plena con la legalidad", ha expresado el político.

En este sentido el titular de Interior ha hecho un llamamiento a la responsabilidad cuando se analizan este tipo de entradas fronterizas. "No es la forma. Lo que sucedió es una agresión a nuestro puesto fronterizo desde el lado marroquí. La violencia está excluida en cualquier momento y lugar", ha advertido.

Marlaska insiste: no hubo muertes en suelo español

Sobre la posibilidad de que se produjera algún fallecimiento en el lado español, Marlaska se ha mostrado claro. "No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico. Lo reitero, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional".

Al respecto ha comentado que las conjeturas e insinuaciones de algunos grupos políticos acerca del tema son "una grave irresponsabilidad". "Son acusaciones muy graves hacia la Guardia Civil y ante ello me van a tener a mí y a todo el ministerio al frente".

También ha confirmado que no hubo falta de asistencia a los migrantes: "No hubo desatención hubo un trabajo serio y proporcionado. Este Gobierno no puede tolerar que acusaciones falsas dirigidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado queden sin ninguna conclusión", ha puntualizado.