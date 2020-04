Fernando Grande-Marlaska recomienda a Pablo Iglesias usar mascarilla contra el coronavirus cuando vaya a hacer la compra

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntado sobre si recomienda al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dar ejemplo con el uso de la mascarilla y otros elementos de protección tras la difusión de un vídeo en el que se le ve en un supermercado sin ella, Grande-Marlaska ha considerado que sugerirá a Iglesias y a cualquier ciudadano ponerse la mascarilla en situaciones en que sea necesario: "Aquellas situaciones donde no se puede guardar la distancia social en público sería una de las situaciones concretas donde hemos recomendado el uso de protección individual. Pero como se lo recomendaría a él, se lo recomendaría a cualquier otra persona".

Respaldo a medias ante el CGPJ

Sin embargo, Grande-Marlaska, ha opinado que las críticas del vicepresidente Pablo Iglesias a la condena de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, no pueden entenderse como una "falta de respeto" al poder judicial. "Lo importante es el respeto entre los poderes del Estado, y creo que, en este caso concreto, no ha habido una falta del respeto debido al poder judicial por parte del vicepresidente segundo".

Iglesias opinó en Twitter que "mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", al tiempo que precisaba que las sentencias se acatan y recurren. Unas declaraciones a las que el CGPJ mostró su "absoluto y rotundo rechazo", por propagar una "sospecha inaceptable" de falta de imparcialidad e independencia en la Justicia. Sin embargo, Grande-Marlaska, que es juez en situación de servicios especiales, considera que de esas declaraciones de Iglesias no puede entenderse que "la independencia del poder judicial quedaba alterada", pues sus palabras se enmarcan en "la posibilidad de una crítica". "Ir contra la independencia del poder judicial exige un plus, exige tratar de violentar o provocar una resolución distinta a aquella que se ha dictado", ha incidido Grande-Marlaska. Sin embargo, ha admitido que "quizá" él no se hubiera expresado en los términos en que lo hizo Iglesias, que pudieron ser -ha apuntado- "más o menos acertadas".