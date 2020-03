Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior: "No debe haber ningún tránsito de personas que no sea necesario y preciso"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intervenido en el especial de Antena 3 sobre el coronavirus y ha explicado las medias que se están tomando para proteger a los miembros de los servicios sanitarios y de seguridad, al igual que ha analizado el cierre de fronteras en la UE.

"Agradecer el trabajo excepcional que está realizando todo el personal de la salud pública y que está demostrando cómo nuestro sistema de sanidad es puntero y pionero. Se esta haciendo un esfuerzo por el conjunto del Gobierno con el fin de dotarnos todos los países de la UE de los medios necesarios y precisos para dotar a nuestros profesionales de los medios de protección necesarios", ha apuntado Marlaska antes de comenzar la entrevista.

Como responsable de garantizar el orden en el estado de alarma en España, ¿cómo se han desarrollado estos tres primeros días?

"Sin incidentes dignos de referencia. La sociedad española es muy consciente de la entidad del problema de salud pública al que nos enfrentamos. Tenemos una sociedad solidaria con los conciudadanos y no hay incidentes dignos de mencionar".

¿Cómo se protegen las fuerzas de seguridad?

"Necesitan los mismos equipos de protección individual, o parecidos o similares, a los de los servicios sanitarios. Estamos dotándoles de los materiales precisos para que desarrollen una labor importante y relevante con la máxima seguridad".

¿El hecho de la que la UE haya decidido cerrar las fronteras exteriores de la Unión quiere decir que se reabrirán pronto las fronteras internas dentro de la UE?

"El Consejo Europeo ha establecido dos recomendaciones a los países miembros: una en relación de fronteras interiores y otras, de exteriores. Fundamentalmente, el elemento nuclear o el principio que inspira una y otra es que no se hagan viajes que no sean esenciales. En esos términos es en los que se van a desarrollar todas las medidas, como las que hemos elaborado respecto Portugal o Francia, y la que ha recomendado el Consejo Europeo a los países miembros para los próximos 30 días. El principio principal es evitar todos los viajes que no sean principales y que todos los ciudadanos o residentes de la UE puedan retornar a sus lugares de residencia habitual".

¿Podemos ver el cierre de puertos y aeropuertos en los próximos días?

"Evidentemente, en los mismo términos. No debe haber ningún tránsito de personas que no sea necesario y preciso por razones de trasladarse a su residencia o que no sea por cuestiones laborales. Lo que sí es el libre transito de todos los bienes para garantizar el suministro. Cuando hablamos de limitaciones de tránsito es de las personas. Esta es una cuestión donde todos estamos involucrados. Se deben seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria y las fuerzas de seguridad del Estado".