Fernando Cocho, analista de inteligencia, sobre la amenaza terrorista del Estado Islámico en Champions: "Hay que tomarla en serio"

Emirates Stadium, Parc de Prince, Metropolitano y Santiago Bernabéu, "matadlos a todos": así es como el Estado Islámico alentó este pasado martes a sus seguidores a cometer actos terroristas aprovechando los acontecimientos masivos de Champions. Los lugares señalados están en el punto de mira debido al aviso del ISIS. El pasado martes se ha podido ver un gran despliegue policial en el Santiago Bernabéu, donde tenía lugar el partido que enfrentaba al Real Madrid y al Manchester City.

En los alrededores del campo se pudo ver a miles de agentes con armas de asalto, caballos e incluso un helicóptero y dron sobrevolando los alrededores para vigilar cada movimiento de los aficionados locales y visitantes que accedían al estadio y también los que se quedaban fuera. Un dispositivo de casi 2.000 agentes que ha permitido que el acontecimiento se desarrolle con total normalidad y sin ningún incidente remarcable.

Este miércoles tiene lugar otro partido en la capital, concretamente en el estadio Metropolitano, también señalado por el grupo terrorista. Por ende, se espera que el despliegue policial sea el mismo y que el partido se desarrolle también sin hechos remarcables.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. El Delegado del Gobierno de la comunidad alega que "objeto de que los vecinos de Madrid y aficionados que se desplacen puedan disfrutar tanto del partido como de la ciudad, vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario".

La amenaza terrorista cruza fronteras, y en otros países europeos también se han desplegado grandes dispositivos policiales por eventos de la misma índole. De hecho hoy jugará un equipo español en París: el F.C Barcelona se enfrenta esta misma noche al PSG en un contexto de seguridad máxima para garantizar que no suceda nada destacable.

"Me preocupa que necesiten reivindicarse"

En una entrevista a Antena 3 Noticias, Fernando Choco, analista de inteligencia ha señalado que estas amenazas terroristas "hay que tomarlas en serio": "Hay que hacer caso de cualquier tipo de amenaza de cualquier grupo terrorista y más si son de organizaciones tan activas", sin embargo, también señala que "hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Pero, ¿hay que preocuparse en exceso por el aviso del Estado Islámico?, Cocho asegura que cuando se va a cometer un atentado, "normalmente no se avisa" y que, por tanto, lo que ha sucedido es más bien un acto de propaganda. Eso no quita que se desplieguen los dispositivos de seguridad pertinentes. El analista de seguridad señala que lo único que le preocupa (y no excesivamente) es que la filial del grupo terrorista "necesite reivindicarse, necesite demostrar peso y poderío e intente no tanto cometer un atentado masivo si no incitar por redes sociales a uno de sus aliados, seguidores" para que cometan actos terroristas individuales (los "mal llamados lobos solitarios")".

Cocho ha querido remarcar el llamamiento a la tranquilidad por parte de tanto aficionados locales como visitantes y señala que es importante la confianza en los dispositivos de seguridad protagonizados por la Policía Nacional y Guardia Civil, además de los Servicios de Inteligencia: "Si hay algo que los cuerpos de Policía, Guardia civil y Servicios de Inteligencia saben hacer es elaborar los dispositivos tanto de grandes aglomeraciones de futbol o visitas de personas importantes (…) yo confío plenamente en la Policía, en la Guardia Civil y en los Servicios de Inteligencia que están preparados a pesar de los pocos recursos que tienen para enfrentarse a estas situaciones. Se ha demostrado, están entre las 4 o 5 mejores policías del mundo".

Consejos para los aficionados que visiten los campos de fútbol en Champions

Fernando Cocho, por último, recalca que a parte de disfrutar del partido que vayan a ver, tanto si pierde su equipo como si gana, es importante "seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad" y no salirse de las filas que indican las vallas. De esta forma, se le haría más fácil el trabajo a los equipos de seguridad y por tanto se podría garantizar mejor la protecciones de los aficionados.