Fernández Díaz recuerda que el pacto antiyihadista "está abierto a todo el que se quiera sumar"

Nueve partidos han escenificado con el Gobierno la unidad frente al terrorismo yihadista y lo han hecho con la firma del pacto que ya suscribieron en febrero PP y PSOE, entre otros, y del que no han querido formar parte Izquierda Unida, Podemos, CDC y PNV. Fernández Díaz, ha asegurado que los partidos que no han suscrito el pacto antiyihadista no lo han hecho porque no han querido, pero les ha dicho que tienen las puertas abiertas para sumarse.

