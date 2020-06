Fernández Díaz dice que no le consta que haya españoles en la lista de militantes de Daesh

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, dijo que no le consta que haya españoles entre los 22.000 miembros del grupo terrorista Daesh que figuran en una lista de nombres entregada por un yihadista a la televisión británica Sky News. "No me consta", señaló el ministro en funciones al ser preguntado si había españoles en esa lista.

Fernández Díaz, que asiste en Bruselas a un consejo de ministros de Interior de la Unión Europea (UE), dijo que ha solicitado información al respecto pero que, de momento, no dispone de más datos. "Estamos hablando de una lista en manos de un yihadista. No tenemos más información en estos momentos", afirmó.

La lista obtenida por la televisión británica contiene información personal de más de 22.000 individuos de 51 países que se alistaron al EI, entre ellos yihadistas nacidos en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. La cadena tuvo acceso a los formularios con 23 campos de información que debían rellenar los nuevos miembros del grupo, en los que se detallan sus nombres, direcciones, contactos familiares y números de teléfono.