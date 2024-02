Felipe VI anuncia en el MWC su visita a Valencia: "La Reina y yo compartiremos con los valencianos su duelo"

El Rey Felipe VI ha llegado a eso de las 19:40 horas al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, donde ha presidido la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC). No ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque sí por Jaume Collboni y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras ello, ha hecho lo propio el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que está en España en una visita de Trabajo.

Una vez dentro, le han recibido los ministros Jordi Hereu y José Luís Escrivá; la comisaria europea Adina Valean; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; las secretarias de Estado María Teresa Ledo y María González; los alcaldes Jaume Collboni (Barcelona) y Núria Marín (L'Hospitalet de Llobregat), y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Además, el rey ha saludado al jefe de oposición en Catalunya, Salvador Illa, el presidente del consejo de GSMA, José María Álvarez-Pallete; el director general, Mats Granryd; el presidente, John Hoffman; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta de la CNMV, Cani Fernández.

"Un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos"

Felipe VI ha comenzado recordando el trágico incendio que ha conmocionado a Valencia: "cuando todavía estamos conmocionados por el devastador incendio en dos edificios de Valencia el pasado jueves, permítanme que, al comenzar mis palabras de esta noche, tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos… El luto de toda Valencia es el luto de toda España, y así lo queremos trasladar mañana por la tarde la Reina y yo cuando compartamos allí, con los valencianos, su duelo y su dolor", ha precisado.

"Volvemos ahora al motivo de esta cena de bienvenida al MWC. Siempre es un placer volver a Barcelona y hacerlo para una ocasión como esta, en la que la ciudad se convierte durante unos días en el centro internacional de las tecnologías móviles. Un centro indiscutible avalado por las cifras que le acompañan. Se calculan, para los próximos días, más de noventa y cinco mil visitantes y dos mil quinientas empresas expositoras. Enhorabuena. No es fácil superarse todos los años. Y vosotros lo está consiguiendo", ha señalado el rey en su discurso.

"Para mí es un verdadero placer poder venir un año más al Mobile World Congress y un gran honor presidir esta cena inaugural. Esta es la 12ª ocasión que os acompaño y, sin duda es una cita que no me gustaría perderme; siempre tan atractiva e interesante, llena de innovación, de futuro y de buenas sensaciones. Así que, muchas gracias por la invitación y permítanme que les dé la bienvenida más cordial especialmente a todos los que nos visitan de fuera, viajando en ocasiones desde muy lejos", agradecía Felipe VI.

"Agradecer la presencia de todas las instituciones"

"Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todas las instituciones que nos acompañan. Esta edición cuenta con la presencia y participación del presidente de Paraguay, S.E. Santiago Peña, con quien tendré ocasión de reunirme esta semana en Madrid con motivo de su visita de trabajo a España. Es un placer tenerlo entre nosotros", puntualizaba.

Tras este inicio, el Rey Felipe VI se ha pasado al inglés: "permítanme que continúe ahora mi intervención en inglés (I will now continue my speech in English). Permítanme pues darles la bienvenida a todos aquí esta noche, y a todos aquellos que a lo largo de los próximos días nos visiten, aquí en Barcelona, ​​Cataluña y España".

"El Mobile World Congress es un inmejorable punto de encuentro para todos los actores implicados, de una forma o otro, en la industria de la telefonía móvil, ya sean operadores globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, vendedores o propietarios de contenidos. También es un punto de encuentro para todos aquellos que estén interesados, incluido yo mismo, en el futuro de la tecnología. De hecho, la conectividad existe en el MWC; la conectividad es la CMM".

"Hoy en día, todo el mundo está conectado a través de sus teléfonos y casi cualquier cosa se puede hacer utilizando un móvil. Es evidente hoy en día que no solo todos utilizamos teléfonos y dispositivos móviles para realizar llamadas o enviar mensajes. También hacemos cosas con ellos como leer noticias en cualquier momento y en cualquier lugar, comprar cosas, gestionar inversiones, vigilar nuestros hogares, nuestra familia y el clima o ver películas, deportes y series o jugar… e incluso para realizar muchas más actividades diarias, como saber llegar a lugares o acceder a un servicio de coche compartido".

"La IA ya ha llegado a nuestros móviles"

Es más, la velocidad de la innovación es tan rápida que la IA ya ha llegado a nuestros móviles, aunque el potencial y las capacidades siguen siendo desconocidos. Prácticamente descubrimos cada mes con asombro mucho más sobre lo que podemos esperar lograr con la IA y nos preguntamos qué debemos hacer para ser preparados y disminuir nuestras preocupaciones. Honestamente, el gran ritmo de cambio y la introducción de innovaciones disruptivas pueden ser bastante abrumadores. Por eso hay tanto debate sobre si estamos preparados, si nuestras sociedades están preparadas. Esta preocupación se debe a la falta de conocimiento, pero no hay duda de que la tecnología digital, la transformación se ha convertido en un desafío que todas las esferas de nuestra economía y gobernanza deben afrontar".

"Todos somos conscientes de que este proceso de transformación se aceleró considerablemente durante la pandemia, lo que alteró gran parte de nuestros hábitos de trabajo y de consumo y, en esencia, nuestra forma de vida. Por lo tanto, necesitamos seguir impulsando la transformación digital para lograr más crecimiento y mayor competitividad de nuestras economías. Sin embargo, paralelamente, nunca debemos olvidar que cada paso que demos hacia adelante debe permitirnos también preservar la seguridad individual y los derechos de cada ciudadano y, en última instancia, de la sociedad en su conjunto".

"Los nuevos retos que debe afrontar este sector"

"Damas y caballeros, Los nuevos retos que debe afrontar este sector son precisamente los que aborda esta edición del MWC. Permítanme resaltar algunos de ellos. El primero es el papel de la IA como motor de innovación, eficiencia y crecimiento en todos los sectores de la economía. El segundo desafío, por tanto, es el 5G y las futuras generaciones de móviles, que se integrarán plenamente AI. Un tercer desafío es dotar al talento de la formación necesaria. Un cuarto desafío al que nos enfrentamos, y el sector debe abordar, es la necesidad apremiante de que todos los actores en el ecosistema móvil en expansión trabajen juntos para garantizar que las redes sean más adaptables, automatizadas, rentables y seguras, proporcionando empresas y consumidores por igual con nuevas soluciones".

También me gustaría mencionar 'Four Years from Now', una de las mayores ferias españolas de emprendedores digitales y start-ups. Organizado en paralelo al MWC, el 4YFN de este año marca su décimo aniversario. Además de las startups y los expositores, también asisten otros que se interesan mucho por lo que tienen para ofrecer: como inversionistas o corporaciones que buscan soluciones para los desafíos tecnológicos de sus propios programas de innovación abierta; así como por un buen número de actores públicos y privados tanto de los ecosistemas español e internacional. Como siempre me gusta recalcar en distintos foros de similar naturaleza, la colaboración público-privada es clave; y me alegra decir que el 4YFN, al igual que el BWMC, ha sido y sigue siendo un gran ejemplo de esto. Felicitaciones por estos 10 años impulsando la innovación, generando conocimiento y creando oportunidades".