Feijóo tacha de "serie cutre" la crisis del PSOE que denuncia como "la causa de corrupción más grave de la democracia española"

En el XI Congreso Regional de la Empresa Familiar de Castilla y León en Valladolid se encontraba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando el Tribunal Supremo ha autorizado el acceso físico de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, y el Ministerio de Transportes y Adif. La reacción del popular no se ha hecho esperar que ha calificado el incidente como "la causa de corrupción más grave que hemos conocido hasta este momento en la democracia española".

Ya lo dijo el jueves, considera una "serie cutre" los presuntos capítulos de corrupción y "pornocorrupción" que rodeaban al PSOE. En el discuro ha denunciado que nuestro país "no merece vivir una redada permanente y televisada. No merece esta decadencia", refiriéndose también a las noticias en la prensa internacional donde "no se habla de otra cosa".

"Hartazgo", "Repulsión", "asombro" e "indignación" es lo que sienten los españoles por e "aluvión de escándalos" que cuestionan la credibilidad y la honradez de las instituciones democráticas del país, ha manifestado el gallego, que ha definido como "un momento absolutamente excepcional" que tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán, ambos exsecretarios de Organización del PSOE, estén imputados y tenga que prestar declaración ante el Tribunal Supremo.

El popular ha destacado que lo de este viernes "para el Gobierno es un mejor día del que será mañana" porque asegura que "el escándalo de mañana tapará el de esta tarde". Señala que el problema está en la "avalancha" que ha ido en aumento y que ya no se puede revertir.

Para la oposición la única vía posible para Pedro Sánchez es la dimisión y la convocatoria de elecciones: "la única decisión que debe salir del búnker de la Moncloa es la dimisión y la convocatoria de elecciones para que los españoles decidan el futuro ante una situación insostenible que requiere poner fin a la escapada".

Desde el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanece en Moncloa y no tenía previsto ninguna reunión al haber cancelado su agenda oficial. Sin embargo este viernes se ha conocido que se ha reunido de urgencia en un encuentro privado con el presidente de la Generalitat Salvador Illa.

