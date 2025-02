Feijóo exige la dimisión del fiscal general por su "comportamiento como delincuente": "Debe dimitir o cesarle"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de tener el "comportamiento de un delincuente común" al borrar las pruebas "que le incriminan" , refiriéndose al borrado de los mensajes de WhatsApp el mismo día en que fue encausado según ratifica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Además, ha vuelto a reclamar su dimisión o cese.

"El comportamiento del fiscal es incompatible con el Estado. Debe dimitir. O el Gobierno cesarle. No dimite porque no le interesa y el Gobierno no le cesa porque ha hecho lo que ha querido", expresaba Feijóo en una entrevista en 'Cope'.

El juez abrió una investigación en contra del fiscal García Ortiz por revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el presunto fraude fiscal que pudo cometer González Amador.

Además, preguntado por si cree que el Tribunal Constitucional considere improcedente el registro de su despacho ha afirmado que sería insólito que este órgano dejase sin efecto sentencias del Supremo, como en los ERE, pues "sería inusual que dejara sin efecto otra vez. Lo hemos visto con los ERE (...) Espero y deseo que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo".

Feijóo apunta que todos los ciudadanos, incluidos los magistrados del Constitucional, están sometidos a la ley y que el Partido Popular estará "atento" a las decisiones que se adopten en los tribunales como ha hecho hasta ahora, que ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia sobre los ERE.

Sobre los aranceles de Trump

Alberto Núñez Feijóo ha ha rechazado la "política de confrontación" de Pedro Sánchez y el "silencio cómplice" de Vox con el presidente estadounidense. "Cuando tenemos acuerdos de libre comercio queremos que se cumplan. Y sino se cumplen no nos podemos quedar de brazos cruzados" ante la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero en Estados Unidos que entrarán en vigor a partir del 12 de marzo, cuando según la administración estadounidense finalizan los acuerdos vigentes.

"Lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es, en primer lugar, diplomacia y, en segundo lugar, inteligencia defender, por supuesto, los intereses que pueden ser atacados unilateralmente que afecten a un país de la Unión o a la Unión en su conjunto", ha apuntado Feijóo. "Espero que lleguemos a un acuerdo. Y sino llegamos, la UE no puede cruzarse de brazos", insiste.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com