Fabra pide a Barberá que reflexione "qué es lo mejor para el partido" y decida si dimite o no

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha pedido a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que reflexione "qué es lo mejor para el partido" y decida si debe dejar su acta de senadora, ante la polémica por la investigación por supuesta corrupción de todo su grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, en el llamado caso Taula.

En declaraciones en el Senado, Fabra ha asegurado que no ha hablado con la exalcaldesa y que desconoce por qué no ha asistido a la constitución de las dos Comisiones de la Cámara de las que forma parte y de la Diputación Permanente y ha respaldado la decisión del partido de no situarle en la presidencia de ninguna.

"El partido ha sido sensible al hecho de que una persona que está en medio de una posible investigación pueda tener protagonismo en el Senado", ha dicho.

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Congreso, la 'popular' Celia Villalobos, ha denunciado que no se está respetando la presunción de inocencia de la exalcaldesa de Valencia y ha manifestado su esperanza de que pronto "se aclaren todas las cosas", aunque ella ya ha asegurado que cree en la "honorabilidad" de su compañera de partido.

Villalobos ha recordado que la exalcaldesa de Valencia no está siendo ni siquiera investigada dentro de la operación abierta por las fuerzas de seguridad por un entramado de corrupción entre miembros del PP en las instituciones valencianas, incluido el Ayuntamiento dirigido por ella durante 24 años.

"Ni siquiera estamos respetando la presunción de inocencia en lo que respecta a Rita Barberá", ha censurado emplazando al juicio sobre el caso para "ver si se aclaran todas las cosas". "Pero yo creo en la honorabilidad de Rita Barberá", ha dejado claro.