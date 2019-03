La exmujer de López Aguilar pide a la juez que no continúe con la causa de malos tratos

ACUSÓ AL EURODIPUTADO DE MALOS TRATOS

La exmujer del exministro de Justicia ha solicitado a la magistrada que no continúe con la causa que sigue contra su ex por presuntos malos tratos. En su declaración, de algo más de una hora, ha reiterado que no se siente una víctima de violencia de género. López Aguilar, que siempre ha negado los hechos, está suspendido de militancia en el PSOE. Las cámaras de Antena 3 han grabado su salida del juzgado.