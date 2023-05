El PP exige "valentía" al PSOE y Sánchez reprocha a Gamarra sus "declaraciones deleznables"

La polémica sobre los candidatos condenados por pertenecer a ETA en las listas de Bildu ha protagonizado buena parte de la sesión de control en el Congreso, con acusaciones de "cinismo" y cobardía entre Pedro Sánchez y Cuca Gamarra. El presidente del gobierno ha recordado al PP que en 2015 no dijo nada cuando Bildu se presentó a las elecciones con exmiembros de ETA, igual que ahora, mientras que la portavoz del PP le ha exigido "valentía" para rechazar los pactos entre el PSOE y Bildu después de las elecciones. "Sea valiente con los españoles y díganoslo. De Bildu nos lo podíamos esperar todo. De un presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, no", ha dicho Gamarra.

"Son capaces de decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir"

Sánchez ha respondido que el PP no tiene más argumentos "que ETA" para atacar al Gobierno y le ha recordado que "la democracia derrotó" a la banda terrorista "hace doce años". Es más, ha tirado de hemeroteca para recordar al PP que "acercaron a presos a cárceles de Euskadi" y que "excarcelaron a eterras" cuando la banda aún estaba activa. "Y no pusieron el grito en el cielo como están haciendo hoy". Una posición que el presidente ha vinculado con los comicios y que, dice, el PP da por perdidos. "Y son capaces de decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir", ha insistido.

Sánchez, a Bildu: "Se han equivocado"

Lo cierto es que las referencias a Bildu en el Congreso han sido constantes, incluso las que el propio presidente ha hecho a la portavoz abertzale durante la sesión de control. "Ustedes se han equivocado en la elaboración de sus listas", le ha dicho Sánchez a Mertze Aizpurua. "Puede ser legal pero no decente", ha afirmado, pidiendo a Bildu "un esfuerzo más contundente y rotundo" de perdón y de reconciliación.

La posición oficial del Gobierno en esta polémica ha obligado al presidente y al resto de ministros a responder una y otra vez a las críticas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de "indigno y penoso" las referencias de Vox a ETA mientras su portavoz, Gil Lázaro, ha acusado a Sánchez de mostrarse "sumiso" ante Bildu. Incluso le ha echado en cara que no haya solicitado a la Junta Electoral Central la anulación de esas candidaturas. Bolaños le ha respondido directamente: "Patriotismo es procurar el bien a la patria como hace el Gobierno con sus políticas. El PSOE es un partido patriota y la ultraderecha no llegan ni a patrioteros".

Podemos ataca al PP

En defensa del Ejecutivo y de su posición han salido también los ministros de Podemos. Ione Belarra ha considerado "lamentable" que el PP use la memoria de las víctimas del terrorismo con fines partidistas y ha acusado al partido de Feijóo de "embarrar". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha querido criticar directamente a Bildu y se ha limitado a calificar como un "error" la inclusión de siete asesinos con delitos de sangre en las listas de los comicios.

"Lo que hay que valorar es el compromiso de Bildu con la paz y la convivencia"

Sobre este asunto, por cierto, sí se ha pronunciado la portavoz de Bildu. Ha sido en los pasillos del Congreso y sólo a preguntas de los periodistas. "Lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia de esta decisión que han tomado estas siete personas", ha dicho Aizpurua, asegurando que su intención es "no añadir ni más dolor ni más daño a las víctimas". El compromiso de su formación con la paz, según ella, es "claro y nítido", pero se ha negado a aclarar si fue un error incluir a condenados por pertenecer a ETA en las candidaturas.