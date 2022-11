La Eurocámara reconoce que permitió a Carles Puigdemont ocupar su escaño "probablemente de manera ilegal"

La Eurocámara ha reconocido ante el Tribunal General de la Unión Europea que permitió al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ocupar el escaño "probablemente de manera ilegal" al recibir un trato "extremadamente abierto". "El Parlamento ha tratado correctamente a los demandantes. En enero de 2020 se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y como hemos visto, por una sentencia del Tribunal General, probablemente de forma ilegal", ha señalado el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz.

Tras escuchar al letrado europeo, Boye ha interpretado que con esas palabras adelantaba que la Eurocámara está "considerando retirarles el escaño", en alusión a la respuesta pendiente de la presidenta de la institución europea a la carta de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de noviembre informando de que no acreditará a los tres electos de JxCAT mientras no acaten la Constitución española.

Sin embargo, al advertir de que "probablemente" la Eurocámara permitió que Puigdemont, Comín y Ponsatí ocuparan su escaño en contra de lo que establece la ley el abogado Norbert Lorenz se ha apoyado en una sentencia dictada en pasado mes de julio y por la que el TGUE desestimó otro recurso contra la Eurocámara por negarles inicialmente el escaño

Lorenz ha pedido también al Tribunal que no tenga en cuenta el argumento del espionaje con el programa Pegasus a políticos independentistas que utilizó la defensa de Puigdemont para pedir la anulación del suplicatorio porque este no es más que un caso de "persecución política". Pegasus no tiene pertinencia en el caso de hoy", ha dicho Lorenz. "El Parlamento Europeo tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes", ha dicho Lorenz para justificar que la Eurocámara levantó la inmunidad "de manera totalmente correcta" a Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.