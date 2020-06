La Sagrada Familia acogerá una misa por la paz y la concordia este domingo a las 10:00 horas

Los Reyes rendirán esta tarde homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) con una ofrenda floral en La Rambla de la capital catalana y prevén asistir mañana a la misa por la paz y la concordia convocada en la Basílica de la Sagrada Familia.

La ofrenda tendrá lugar en torno a las 19:00 horas ante el mosaico en el suelo de Joan Miró, el punto exacto donde finalizó el ataque terrorista en la ciudad condal, lugar que se ha convertido en uno de los puntos de improvisado homenaje de ciudadanos y turistas a las víctimas del ataque terrorista perpetrado este jueves en Barcelona.

Felipe VI y la Reina Letizia tienen previsto acercarse a continuación al Ayuntamiento de la capital catalana para firmar en el libro de condolencias y, ya mañana, asistir a la 'Misa por la Paz y la Concordia' que oficiará a partir de las 10:00 horas en la Basílica de la Sagrada Familia el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Don Felipe y doña Letizia acudieron esta mañana a los hospitales barceloneses del Mar y de Sant Pau para visitar a los heridos en el atentado de La Rambla que se encuentran ingresados en los dos centros sanitarios y para ser informados sobre su estado clínico y las iniciativas seguidas en su atención médica tras el ataque terrorista.

Al término de esta visita, el Rey ha hecho suyo el lema "No tenemos miedo" para añadir "ni lo tendremos nunca" y ha proclamado: "Este atentado vil, cobarde, este asesinato que ha matado y herido a tantas personas y que nos ha conmocionado a todos no puede y no podrá con nosotros, ni con nuestros valores, nuestra convivencia, nuestra democracia o nuestro aprecio por los derechos humanos".

De los 126 heridos que causaron los atentados de Barcelona y Cambrils -en los que murieron 14 personas-, 54 se encuentran ingresados en diferentes hospitales catalanes, 12 de ellos en estado crítico.